Argentina y Costa Rica: Siete capítulos de una historia que busca un nuevo final

La historia entre Argentina y Costa Rica tiene más capítulos de los que algunos aficionados recuerdan.

El primer enfrentamiento se remonta al 6 de marzo de 1956, durante el Campeonato Panamericano de Fútbol, cuando Argentina consiguió una ajustada victoria de 4-3.

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Cuatro años después, en marzo de 1960, volvieron a encontrarse en dos oportunidades por el mismo campeonato. El primer compromiso terminó 0-0, mientras que en el segundo Argentina se impuso 2-0.

Después llegó un largo período sin enfrentamientos entre ambas selecciones.

En 3 puntos La historia entre Argentina y Costa Rica tiene más capítulos de los que algunos aficionados recuerdan. El primer enfrentamiento se remonta al 6 de marzo de 1956, durante el Campeonato Panamericano de Fútbol, cuando Argentina consiguió una ajustada victoria de 4-3. - 26 de marzo de 2024: Argentina 3-1 Costa Rica.

Fue hasta el 26 de enero de 2010 cuando volvieron a medirse en un amistoso internacional. Argentina ganó 3-2, en un partido que tuvo como director técnico albiceleste a Diego Armando Maradona.

Sin embargo, uno de los encuentros más recordados por el fútbol costarricense llegó en marzo de 2011.

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El 29 de marzo de 2011, Costa Rica vivió una noche histórica con motivo de la inauguración del nuevo Estadio Nacional de La Sabana.

La Selección Nacional recibió a Argentina en un partido amistoso que generó enorme expectativa, principalmente por la presencia de Lionel Messi en la delegación albiceleste.

El astro argentino estuvo en territorio costarricense, pero no participó en el encuentro.

El marcador terminó 0-0, en una noche especial para el fútbol nacional, que tuvo como protagonista la apertura de uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

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Copa América 2011: Argentina volvió a imponerse

El 11 de julio de 2011, Argentina y Costa Rica se enfrentaron nuevamente, esta vez por la fase de grupos de la Copa América disputada en territorio argentino.

El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes, precisamente el mismo escenario que recibirá a las dos selecciones este martes.

Argentina ganó 3-0 con un doblete de Sergio Agüero y una anotación de Ángel Di María.

La victoria permitió a la Albiceleste avanzar a los cuartos de final, mientras que Costa Rica se despidió de aquella fase de grupos.

Fue el único enfrentamiento entre ambos por la Copa América y uno de los antecedentes oficiales más importantes de esta rivalidad.

Tuvieron que pasar casi 13 años para que Argentina y Costa Rica volvieran a enfrentarse.

El 26 de marzo de 2024, en Los Ángeles, Estados Unidos, se disputó un nuevo amistoso internacional.

Costa Rica sorprendió inicialmente al ponerse arriba en el marcador mediante una anotación de Manfred Ugalde.

Sin embargo, Argentina reaccionó y terminó remontando para imponerse 3-1.

Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez fueron los responsables de los goles argentinos.

Aquel encuentro representó el séptimo capítulo de esta historia y confirmó que Costa Rica todavía tenía una cuenta pendiente frente a los sudamericanos.

El historial completo: Argentina contra Costa Rica

- 6 de marzo de 1956: Argentina 4-3 Costa Rica.

- 8 de marzo de 1960: Costa Rica 0-0 Argentina.

- 15 de marzo de 1960: Costa Rica 0-2 Argentina.

- 26 de enero de 2010: Argentina 3-2 Costa Rica.

- 29 de marzo de 2011: Costa Rica 0-0 Argentina.

- 11 de julio de 2011: Argentina 3-0 Costa Rica.

- 26 de marzo de 2024: Argentina 3-1 Costa Rica.