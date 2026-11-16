La preocupación se instaló en Liga Deportiva Alajuelense después de la lesión sufrida por el defensor Alexis Gamboa durante el compromiso amistoso entre Ecuador y Costa Rica, disputado el pasado viernes 13 de noviembre en Quito.

Este lunes 16 de noviembre llegaron noticias importantes desde el departamento médico rojinegro, luego de que el futbolista fuera sometido a los respectivos estudios para determinar el alcance de la lesión.

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El diagnóstico confirmó que Gamboa presenta un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

En 3 puntos La preocupación se instaló en Liga Deportiva Alajuelense después de la lesión sufrida por el defensor Alexis Gamboa durante el compromiso amistoso entre Ecuador y Costa Rica, disputado el pasado viernes 13 de noviembre en Quito. Este lunes 16 de noviembre llegaron noticias importantes desde el departamento médico rojinegro, luego de que el futbolista fuera sometido a los respectivos estudios para determinar el alcance de la lesión. La Liga ya conoce el diagnóstico: no habrá cirugía, pero la gran interrogante está en cuánto tiempo necesitará Alexis Gamboa para volver a defender la camiseta rojinegra.

La institución rojinegra comunicó que el defensor seguirá un tratamiento conservador, sin necesidad de someterse a una intervención quirúrgica.

La noticia representa un alivio dentro de la preocupación que existía alrededor del futbolista, pues inicialmente había temor de que pudiera tratarse de una lesión de mayor gravedad.

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Aunque no tendrá que pasar por el quirófano, el panorama deportivo no es sencillo para Alexis Gamboa.

Su recuperación podría dejarlo fuera de compromisos determinantes para el conjunto manudo, en un momento en que Alajuelense se prepara para afrontar el cierre del campeonato nacional y la final de la Copa Centroamericana.

Esto representa un contratiempo importante para el técnico Óscar Ramírez, quien pierde a un defensor en una etapa determinante de la temporada.

La lesión se produjo durante el amistoso entre Ecuador y Costa Rica. Gamboa tuvo participación en el compromiso, pero sufrió un fuerte golpe que le provocó molestias en la rodilla.

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El futbolista recibió atención médica y posteriormente tuvo que abandonar el terreno de juego.

Ahora comienza un nuevo proceso para el defensor rojinegro, quien tendrá como principal objetivo recuperarse completamente y regresar a las canchas en las mejores condiciones posibles.

La Liga ya conoce el diagnóstico: no habrá cirugía, pero la gran interrogante está en cuánto tiempo necesitará Alexis Gamboa para volver a defender la camiseta rojinegra.