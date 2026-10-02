Ya no solo drogas y armas decomisan: Ojo a lo que le quitó la policía a reos de cárcel en Cartago

Un trabajo de inteligencia permitió a la Policía Penitenciaria detectar productos que presuntamente habían sido ocultados dentro del Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, en Cartago, con la intención de trasladarlos posteriormente a un pabellón para su posible venta entre la población penal.

La alerta llevó a los agentes a realizar una supervisión en los espacios de la cocina del centro penitenciario. Durante la inspección, los oficiales revisaron diferentes sectores hasta encontrar los productos detrás de las cámaras de enfriamiento.

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Entre plásticos y cajas estaban ocultas dos cajas de leche con 12 litros cada una, para un total de 24 litros de leche.

En 3 puntos Un trabajo de inteligencia permitió a la Policía Penitenciaria detectar productos que presuntamente habían sido ocultados dentro del Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, en Cartago. La alerta llevó a los agentes a realizar una supervisión en los espacios de la cocina del centro penitenciario. En este caso, la alerta de inteligencia permitió ubicar los productos que se encontraban ocultos en la cocina, mientras que la revisión de los módulos permitió ampliar los decomisos y detectar otros artículos dentro del centro penal.

Los artículos fueron decomisados de inmediato y la Policía Penitenciaria realizó las diligencias correspondientes.

También encontraron armas y otros artículos

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La supervisión no se limitó a la cocina. Como parte de los controles efectuados en diferentes módulos del centro penal, los agentes localizaron una cantidad importante de artículos.

Entre lo decomisado aparecen 300 sobres de té de manzanilla, un kilogramo de jabón en polvo, dos armas blancas, un clavo de cuatro pulgadas, dos cucharas metálicas y dos latas afiladas.

Los oficiales también encontraron dos audífonos y dos cortaúñas en mal estado, además de cinco baterías AA y seis baterías AAA.

A la lista se sumaron dos canfineras, nueve pedazos de lija y tres encendedores en mal estado, todos localizados durante las labores de supervisión.

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Control permanente dentro del centro penal

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Penitenciaria, este tipo de inspecciones forman parte de las acciones de control que se mantienen dentro de los centros penitenciarios.

La labor busca detectar situaciones irregulares, evitar el traslado o utilización indebida de productos y objetos dentro de las cárceles y contribuir al mantenimiento del orden y la disciplina.

En este caso, la alerta de inteligencia permitió ubicar los productos que se encontraban ocultos en la cocina, mientras que la revisión de los módulos permitió ampliar los decomisos y detectar otros artículos dentro del centro penal.