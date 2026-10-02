Policía Municipal erradica búnker de drogas en Sagrada Familia

La Policía Municipal de San José realizó este jueves una intervención en un punto identificado como un búnker para la venta y consumo de drogas en el precario Gracias a Dios, en Sagrada Familia.

Durante el operativo, los oficiales localizaron a 15 personas en condición de consumo problemático de drogas, mientras que un hombre fue detenido como presunto vendedor de sustancias ilícitas.

Publicidad

En 3 puntos La Policía Municipal de San José realizó este jueves una intervención en un punto identificado como un búnker para la venta y consumo de drogas en el precario Gracias a Dios, en Sagrada Familia. Durante el operativo, los oficiales localizaron a 15 personas en condición de consumo problemático de drogas, mientras que un hombre fue detenido como presunto vendedor de sustancias ilícitas. El detenido quedó vinculado a la investigación como sospechoso de la venta de sustancias ilícitas, mientras que el decomiso de crack y dinero en efectivo quedó como parte de las diligencias realizadas durante el operativo.

Según informó la Policía Municipal, al sospechoso le encontraron 25 piedras de crack y dinero en efectivo, por lo que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El hombre además registra antecedentes judiciales relacionados con el ingreso de drogas a centros penitenciarios, un elemento que forma parte de la información conocida por las autoridades durante la intervención.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La acción policial forma parte de los trabajos que desarrolla de manera permanente la Policía Municipal de San José para intervenir puntos utilizados para actividades relacionadas con las drogas y recuperar espacios en diferentes sectores de la capital.

En este caso, la intervención permitió desarticular el sitio ubicado en el precario Gracias a Dios, donde se concentraban personas para el consumo de sustancias y, según la información policial, también se desarrollaba la venta de drogas.

Las autoridades mantienen este tipo de operativos como parte de las labores de control territorial y recuperación de espacios públicos, con intervenciones en distintos sectores de San José.

El detenido quedó vinculado a la investigación como sospechoso de la venta de sustancias ilícitas, mientras que el decomiso de crack y dinero en efectivo quedó como parte de las diligencias realizadas durante el operativo.