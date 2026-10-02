Sorprenden a abogado ingresando a visita con reo en cárcel con un artículo prohibido en sus bolsillos

Un abogado de apellido García fue detectado por la Policía Penitenciaria cuando intentaba ingresar a la cárcel Terrazas con un artículo prohibido dentro de su bolso personal.

El hallazgo ocurrió durante el control habitual de ingreso al centro penitenciario, cuando los agentes sometieron las pertenencias del profesional a la revisión mediante una máquina de rayos X.

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Fue precisamente al observar la imagen proyectada por el equipo cuando una agente identificó un objeto que llamó su atención dentro del bolso.

En 3 puntos Un abogado de apellido García fue detectado por la Policía Penitenciaria cuando intentaba ingresar a la cárcel Terrazas con un artículo prohibido dentro de su bolso personal. El hallazgo ocurrió durante el control habitual de ingreso al centro penitenciario, cuando los agentes sometieron las pertenencias del profesional a la revisión mediante una máquina de rayos X. En esta ocasión, la alerta surgió directamente durante la inspección de las pertenencias del visitante, lo que permitió identificar el dispositivo antes de que pudiera ingresar a las instalaciones de la cárcel Terrazas.

Al realizar la verificación correspondiente, los oficiales encontraron una llave maya de color verde, por lo que el ingreso del dispositivo fue impedido y se activaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

El abogado iba a visitar a un privado de libertad

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De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Penitenciaria, García pretendía ingresar al centro penitenciario para atender a un privado de libertad.

Sin embargo, antes de ingresar, sus pertenencias fueron sometidas al control de seguridad y la llave maya fue detectada por medio del equipo de rayos X.

Tras el hallazgo, se realizó el trámite respectivo y se aplicó la medida cautelar correspondiente, según informó la Policía Penitenciaria.

El caso evidencia el procedimiento de revisión que se mantiene en los accesos de los centros penitenciarios para detectar objetos cuya introducción no está permitida.

En esta ocasión, la alerta surgió directamente durante la inspección de las pertenencias del visitante, lo que permitió identificar el dispositivo antes de que pudiera ingresar a las instalaciones de la cárcel Terrazas.