Aerolínea anuncia nuevos vuelos directos entre Costa Rica y Estados Unidos para 2027

Costa Rica tendrá nuevas opciones de conexión aérea con Estados Unidos durante 2027, luego de que Southwest Airlines anunciara dos rutas directas entre Guanacaste y las ciudades estadounidenses de Austin y Nashville.

La nueva conexión con Austin-Bergstrom (AUS) comenzará a operar el 5 de junio de 2027 y se mantendrá hasta el 1.º de agosto. Los vuelos serán directos y estarán disponibles los sábados y domingos.

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La operación se realizará con aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para transportar hasta 175 pasajeros.

En 3 puntos Costa Rica tendrá nuevas opciones de conexión aérea con Estados Unidos durante 2027, luego de que Southwest Airlines anunciara dos rutas directas entre Guanacaste y las ciudades estadounidenses de Austin y Nashville. La nueva conexión con Austin-Bergstrom (AUS) comenzará a operar el 5 de junio de 2027 y se mantendrá hasta el 1.º de agosto. Las nuevas rutas estarán concentradas en el periodo de junio, julio y parte de agosto de 2027, con frecuencias específicas durante los fines de semana.

Uno de los aspectos destacados de esta nueva ruta es que actualmente no existen vuelos directos entre Austin y Guanacaste, por lo que la incorporación de Southwest abrirá esta conexión entre ambos aeropuertos.

Southwest también conectará Guanacaste con Nashville

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La segunda ruta anunciada corresponde a la conexión directa entre Nashville (BNA) y Guanacaste.

En este caso, Southwest operará los vuelos los sábados, entre el 5 de junio y el 31 de julio de 2027, también utilizando aeronaves Boeing 737 MAX 8.

La ruta con Nashville no será completamente nueva para 2027, ya que la aerolínea había anunciado previamente operaciones entre ambos destinos para febrero y abril de ese año.

Con la nueva programación, Southwest ampliará las alternativas de viaje entre Guanacaste y Estados Unidos, al sumar la conectividad directa con Austin y dar continuidad a la operación hacia Nashville.

Las nuevas rutas estarán concentradas en el periodo de junio, julio y parte de agosto de 2027, con frecuencias específicas durante los fines de semana.