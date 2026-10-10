Vuelve el Macho! Alajuelense visita el Lito Pérez con una misión: recuperar terreno en el Apertura.

El regreso de Óscar Ramírez pone los focos en el Puerto

El fútbol nacional vuelve a escena después del receso por los compromisos de la Selección de Costa Rica y lo hace con un duelo atractivo en el Pacífico. Puntarenas FC recibe a Liga Deportiva Alajuelense este sábado 10 de octubre, a las 5 p. m., en el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, en el arranque de la segunda vuelta del Torneo de Apertura 2026.

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En 3 puntos El regreso de Óscar Ramírez pone los focos en el Puerto El fútbol nacional vuelve a escena después del receso por los compromisos de la Selección de Costa Rica y lo hace con un duelo atractivo en el Pacífico. La diferencia de apenas tres puntos entre ambos equipos convierte el enfrentamiento en una oportunidad para cambiar posiciones y enviar un mensaje en el arranque de la segunda vuelta.

El encuentro, correspondiente a la jornada 10, tendrá un ingrediente especial: el regreso de Óscar “Macho” Ramírez a la dirección técnica de la Liga, después del interinato de Bryan Ruiz y la salida del entrenador español Ismael Rescalvo.

La expectativa está puesta en observar cómo responde el conjunto manudo bajo la conducción de Ramírez, quien vuelve con la tarea de recuperar terreno en la competición nacional sin descuidar el desafío internacional que espera al equipo rojinegro este mes.

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Alajuelense llega a esta nueva etapa del campeonato ubicado en la quinta posición, con 14 puntos después de nueve partidos. El equipo rojinegro registra cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, números que lo obligan a acelerar el paso si pretende meterse entre los cuatro clasificados a las semifinales.

Puntarenas, por su parte, ocupa el sétimo lugar con 11 unidades. Los dirigidos por César Alpízar saben que sumar en casa puede representar un impulso importante para acercarse a los puestos de clasificación.

La diferencia de apenas tres puntos entre ambos equipos convierte el enfrentamiento en una oportunidad para cambiar posiciones y enviar un mensaje en el arranque de la segunda vuelta.