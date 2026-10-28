Vuelco de autobús ya deja una persona sin signos vitales y cuatro pacientes críticos trasladados
La Cruz Roja reporta 22 ambulancias trabajando o en camino al sitio para reforzar la atención de la emergencia en Horquetas.
Una persona se encuentra sin signos vitales en la escena del vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, mientras que cuatro pacientes en condición crítica ya fueron trasladados al Hospital de Heredia, según el más reciente reporte de la Cruz Roja Costarricense.
La Benemérita informó que cuenta con 22 ambulancias trabajando o desplazándose hacia el lugar, además de vehículos operativos y personal especializado de distintas regiones del país.
Este despliegue busca fortalecer las labores de rescate y atención prehospitalaria ante la magnitud del incidente.
En el reporte inicial, la institución indicó que había más de 50 personas afectadas. Por su parte, Bomberos confirmó que el autobús quedó volcado sobre uno de sus costados y que sus equipos trabajaban en el rescate de personas atrapadas.
Los cuerpos de emergencia continúan en el sitio atendiendo a los pacientes. El balance de personas afectadas y traslados sigue siendo preliminar, mientras avanzan las labores.