Así responde Justicia ante informaciones sobre supuesta riña con heridos en el CACCO

El Ministerio de Justicia desmintió las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta pelea entre reclusos de la nueva cárcel CACCO, en Alajuela, que habría dejado varios heridos.

Las publicaciones comenzaron a difundirse la noche de este martes y aseguraban que varios privados de libertad habían resultado lesionados durante una riña dentro de una celda. Además, señalaban que los afectados estaban siendo trasladados al Hospital de Alajuela para recibir atención médica.

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En 3 puntos El Ministerio de Justicia desmintió las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta pelea entre reclusos de la nueva cárcel CACCO, en Alajuela, que habría dejado varios heridos. Las publicaciones comenzaron a difundirse la noche de este martes y aseguraban que varios privados de libertad habían resultado lesionados durante una riña dentro de una celda. Al CACCO fueron trasladados los reclusos considerados de mayor peligrosidad del país.

Sin embargo, el Ministerio negó esa información y aseguró que no se ha registrado ningún tipo de incidente en el nuevo centro penitenciario.

La institución descartó tanto la supuesta pelea como los traslados hospitalarios mencionados en redes sociales.

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Al CACCO fueron trasladados los reclusos considerados de mayor peligrosidad del país.