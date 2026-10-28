Autobús se vuelca en Sarapiquí: Cruz Roja y Bomberos reportan más de 50 personas afectadas

Un autobús se volcó sobre uno de sus costados en el sector de Horquetas de Sarapiquí, Heredia, en una emergencia que deja más de 50 personas afectadas, según información preliminar de la Cruz Roja Costarricense.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que sus equipos ya se encuentran en la escena y trabajan en el rescate de personas atrapadas dentro del vehículo.

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En 3 puntos Un autobús se volcó sobre uno de sus costados en el sector de Horquetas de Sarapiquí, Heredia, en una emergencia que deja más de 50 personas afectadas, según información preliminar de la Cruz Roja Costarricense. El Cuerpo de Bomberos confirmó que sus equipos ya se encuentran en la escena y trabajan en el rescate de personas atrapadas dentro del vehículo. La emergencia continúa en desarrollo. De momento, no se cuenta con un balance definitivo sobre la cantidad de pacientes, su condición ni los traslados a centros médicos.

“Tenemos un autobús volcado sobre uno de sus costados. Estamos procediendo con el rescate de las personas que se encuentran atrapadas”, informó Bomberos.

Ante la magnitud del incidente, la Cruz Roja movilizó ambulancias, vehículos operativos y personal especializado de distintas regiones del país para reforzar la atención.

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Los equipos de emergencia realizan las valoraciones de los pacientes y coordinan las labores de rescate y atención prehospitalaria.

La emergencia continúa en desarrollo. De momento, no se cuenta con un balance definitivo sobre la cantidad de pacientes, su condición ni los traslados a centros médicos.