Estas son las primeras imágenes del accidente de un bus que deja una mujer muerta y 54 heridos

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Las primeras imágenes de la escena del vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, muestran el lugar donde los cuerpos de emergencia atienden el accidente que dejó una mujer fallecida, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

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En 3 puntos Las primeras imágenes de la escena del vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, muestran el lugar donde los cuerpos de emergencia atienden el accidente que dejó una mujer fallecida, según confirmó el Cuerpo de Bomberos. Las tres fotografías corresponden a la escena de esta emergencia, que movilizó personal de rescate y atención prehospitalaria de distintas regiones del país. Los equipos de respuesta continúan con la atención de las personas afectadas.

Las tres fotografías corresponden a la escena de esta emergencia, que movilizó personal de rescate y atención prehospitalaria de distintas regiones del país.

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Bomberos informó que un total de 54 personas fueron rescatadas del autobús, en el que viajaban pasajeros y el conductor. La unidad quedó volcada sobre uno de sus costados.

En un reporte previo, la Cruz Roja Costarricense indicó que cuatro pacientes en condición crítica fueron trasladados al Hospital de Heredia. Además, informó del despliegue de 22 ambulancias, entre las que trabajaban en el sitio y las que se desplazaban hacia la emergencia.

Los equipos de respuesta continúan con la atención de las personas afectadas. El balance sobre la condición de los demás pacientes y los traslados permanece en actualización.