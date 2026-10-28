Vuelco de autobús en Sarapiquí cobra una tercera víctima mortal: Otra adulta mayor se suma a la lista

El vuelco de un autobús ocurrido en Sarapiquí sumó una tercera víctima mortal, luego de que una mujer de 69 años, de apellido Castro, falleciera en el Hospital de Guápiles, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La nueva víctima se suma a otras dos mujeres que perdieron la vida a raíz del accidente de tránsito ocurrido este miércoles en la ruta 4, en el sector de Orquetas de Sarapiquí.

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En 3 puntos El vuelco de un autobús ocurrido en Sarapiquí sumó una tercera víctima mortal, luego de que una mujer de 69 años, de apellido Castro, falleciera en el Hospital de Guápiles, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La nueva víctima se suma a otras dos mujeres que perdieron la vida a raíz del accidente de tránsito ocurrido este miércoles en la ruta 4, en el sector de Orquetas de Sarapiquí. El OIJ confirmó el fallecimiento de la tercera víctima, identificada por el apellido Castro, de 69 años, quien murió en el Hospital de Guápiles.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, una de las fallecidas tenía 62 años y era de apellido Brenes. La segunda víctima era una mujer de 70 años, de apellido Ruiz y de nacionalidad nicaragüense, quien murió mientras era trasladada a un centro médico por personal de la Cruz Roja.

Con el fallecimiento de Castro en el Hospital de Guápiles, la cifra de personas fallecidas por este accidente se elevó a tres.

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El accidente fue reportado después de las 8:30 a. m., cuando el autobús se desplazaba en dirección a San Carlos y, por razones que se encuentran bajo investigación, habría perdido el control y terminó volcado.

Además de las tres mujeres fallecidas, otras personas resultaron heridas. Sin embargo, según la información inicial, estas no requirieron traslado a un centro médico.

Los cuerpos de las dos primeras víctimas fueron remitidos a la Morgue Judicial para la realización de las autopsias correspondientes.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el vuelco y establecer qué provocó que el autobús perdiera el control.

El OIJ confirmó el fallecimiento de la tercera víctima, identificada por el apellido Castro, de 69 años, quien murió en el Hospital de Guápiles.