Laura Fernández destituye a ministra de Comercio Exterior y ordena archivar de inmediato el Tratado Transpacífico

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este miércoles la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y ordenó suspender la firma y archivar de inmediato el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), luego de cuestionar la falta de transparencia alrededor de las negociaciones.

La decisión fue comunicada mediante un mensaje especial dirigido a los costarricenses, en el cual la mandataria aseguró que, pese a su respaldo al libre comercio y a la apertura de mercados, no está dispuesta a comprometer el futuro de miles de familias productoras sin que exista claridad sobre las condiciones del acuerdo.

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“El Transpacífico no va”, sentenció Fernández, al confirmar que el Gobierno no continuará con la firma del tratado en las condiciones actuales.

La presidenta explicó que tomó la decisión después de varios días de análisis y que uno de los principales motivos fue que los sectores potencialmente afectados no recibieron el contenido completo del acuerdo, pese a que ella había solicitado expresamente compartir esa información.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este miércoles la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos. La decisión fue comunicada mediante un mensaje especial dirigido a los costarricenses, en el cual la mandataria aseguró que, pese a su respaldo al libre comercio y a la apertura de mercados. Hasta el momento del anuncio no se había informado quién sustituirá a Trejos al frente del Ministerio de Comercio Exterior.

“Pese a que instruí a la ministra de COMEX, Indiana Trejos, de compartir el acuerdo transpacífico con todos los sectores involucrados, a la fecha ninguno lo ha recibido íntegro”, manifestó.

Ante esta situación, Fernández anunció la destitución de la jerarca.

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“Por eso decidí remover de su puesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”, expresó.

La mandataria señaló que durante casi dos años equipos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) trabajaron en la negociación del CPTPP, un acuerdo que pretende abrir oportunidades comerciales en un mercado de aproximadamente 600 millones de consumidores de América, Asia y Oceanía.

Sin embargo, cuestionó que, según su versión, el contenido completo del tratado permaneciera bajo reserva, impidiendo conocer con precisión sus beneficios y posibles consecuencias para distintos sectores productivos.

“Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores, a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, afirmó.

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Fernández sostuvo que esta situación resulta incompatible con el compromiso de transparencia que asumió ante la ciudadanía.

Advierte sobre riesgos para agricultores y ganaderos

Uno de los argumentos centrales de la presidenta fue la incertidumbre que, según explicó, enfrentan los pequeños y medianos productores agropecuarios nacionales.

En particular, mencionó a las familias dedicadas a la ganadería, la producción lechera y el cultivo de frutas y verduras, quienes podrían enfrentar nuevas condiciones de competencia sin haber tenido acceso a toda la información del tratado.

“Jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a las lecherías, a la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala”, manifestó.

La mandataria cuestionó cómo podrían prepararse estos sectores para competir en un mercado internacional de semejante magnitud sin conocer previamente las reglas del acuerdo.

Anuncia medidas para productores nacionales

Tras ordenar el archivo del tratado, Fernández anunció que su administración impulsará una agenda de acompañamiento dirigida especialmente a los productores agropecuarios que no participan en los mercados de exportación.

Entre las medidas mencionó el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), con el propósito de incrementar las compras de productos nacionales por parte de instituciones públicas.

También anunció acciones para mejorar la comercialización de productos agrícolas y ganaderos, así como un combate más decidido contra el contrabando y el comercio ilícito.

Fernández instruyó a COMEX para que, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, continúe el acercamiento con los diferentes sectores productivos y profundice el análisis de sus necesidades.

Pese a la decisión de frenar el CPTPP, la presidenta insistió en que continuará promoviendo la inversión extranjera, la competitividad y el crecimiento de las exportaciones.

Recordó que Costa Rica exporta cerca de 5.000 productos a 160 países, actividad que, según las cifras expuestas en su mensaje, genera más de $26.000 millones anuales y alrededor de 300.000 empleos.

La mandataria reiteró que se considera liberal en materia económica y conservadora en temas sociales, pero sostuvo que la apertura comercial debe desarrollarse con reglas claras y conocimiento de los sectores involucrados.

“Continuaré velando por la competitividad nacional, por el libre mercado, por la inversión extranjera y por el crecimiento de nuestras exportaciones”, aseguró.

La salida de Indiana Trejos y la orden de archivar el acuerdo representan dos decisiones anunciadas simultáneamente por la presidenta, quien atribuyó ambas a la falta de transparencia que, a su criterio, caracterizó el proceso de negociación del Tratado Transpacífico.

La decisión también pone fin, por ahora, a un proceso cuya negociación técnica había concluido en mayo y que todavía requería la firma del protocolo de adhesión y su posterior aprobación legislativa.

El anuncio ocurre después de varias semanas de diferencias públicas entre Fernández y Trejos. La ahora exministra había defendido ante los diputados la transparencia de las negociaciones y aseguró que COMEX realizó 156 consultas con sectores productivos, una posición distinta a la expresada por la presidenta.

Hasta el momento del anuncio no se había informado quién sustituirá a Trejos al frente del Ministerio de Comercio Exterior.