Ellas fueron las víctimas del mortal vuelco del bus: una era una adulta mayor extranjera

Las autoridades identificaron a las dos mujeres que fallecieron este miércoles 28 de octubre en el vuelco de un autobús ocurrido en la ruta 4, en el sector de Orquetas de Sarapiquí.

De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas era una mujer de apellido Brenes, de 62 años, quien murió en el lugar del accidente. La segunda fallecida fue identificada con el apellido Ruiz, tenía 70 años y era de nacionalidad nicaragüense.

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Esta última murió mientras era trasladada por personal de la Cruz Roja hacia un centro médico, luego de resultar herida en el accidente.

En 3 puntos Las autoridades identificaron a las dos mujeres que fallecieron este miércoles 28 de octubre en el vuelco de un autobús ocurrido en la ruta 4, en el sector de Orquetas de Sarapiquí. De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas era una mujer de apellido Brenes, de 62 años, quien murió en el lugar del accidente. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las causas del vuelco que dejó dos mujeres fallecidas y varias personas heridas.

El reporte del caso ingresó a las autoridades pasadas las 8:30 a. m., cuando se alertó sobre el vuelco del autobús, que viajaba con dirección a San Carlos.

Según la información preliminar, por razones que todavía se desconocen y permanecen bajo investigación, el conductor del autobús habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado sobre la vía.

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Las circunstancias exactas que originaron el accidente no han sido determinadas.

Además de las dos mujeres fallecidas, varias personas resultaron heridas. Sin embargo, según el reporte preliminar, ninguna de ellas requirió traslado a un centro médico.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el vuelco y cuáles factores pudieron influir en el accidente.

Cuerpos fueron remitidos a la morgue judicial

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Tras confirmarse los fallecimientos, los cuerpos de ambas mujeres fueron remitidos a la morgue judicial para que se les practique la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en esta ruta de Sarapiquí.

Por el momento, la información oficial disponible confirma que las víctimas tenían 62 y 70 años, y que una de ellas era de nacionalidad nicaragüense.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las causas del vuelco que dejó dos mujeres fallecidas y varias personas heridas.