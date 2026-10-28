Licencia vencida, oficiales reportados e instalaciones fantasma: Autoridades toman Cartago con operativo en empresas de seguridad privada

El Ministerio de Seguridad Pública inspeccionó 24 empresas de seguridad privada en la provincia de Cartago durante esta semana, como parte de las acciones de control para verificar el cumplimiento de la legislación vigente.

De acuerdo con la información suministrada por la institución, durante las inspecciones se confeccionaron partes policiales contra cinco agentes de seguridad privada que no contaban con el carné de acreditación correspondiente para ejercer sus funciones.

Publicidad

Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados (DSSP), cuyos funcionarios recorrieron distintos puntos de la provincia para revisar la situación de las empresas y de su personal.

En 3 puntos El Ministerio de Seguridad Pública inspeccionó 24 empresas de seguridad privada en la provincia de Cartago durante esta semana, como parte de las acciones de control para verificar el cumplimiento de la legislación vigente. De acuerdo con la información suministrada por la institución, durante las inspecciones se confeccionaron partes policiales contra cinco agentes de seguridad privada que no contaban con el carné de acreditación correspondiente para ejercer… El Ministerio señaló que las acciones operativas buscan garantizar que la prestación de estos servicios se mantenga dentro del marco de la legislación vigente.

Los operativos abarcaron las localidades de La Unión, Paraíso, Cervantes, Cartago centro, San Nicolás, Agua Caliente, Dulce Nombre y El Guarco.

Entre los resultados de las inspecciones, las autoridades identificaron una empresa que operaba con la licencia vencida.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Además, al representante legal de otra compañía se le elaboró un informe contravencional por una presunta infracción al artículo 52 de la Ley 8395, normativa que regula los servicios de seguridad privada en Costa Rica.

La institución también reportó que otras siete empresas mantenían su licencia activa, pero no pudieron ser localizadas en la dirección física que habían registrado al iniciar sus operaciones en el sistema de Control PAS.

Según el Ministerio, esta situación podría generar consecuencias legales para las compañías involucradas, debido a un eventual incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 8395.

Las inspecciones en Cartago forman parte de las acciones que desarrolla el Ministerio de Seguridad Pública para fiscalizar a las empresas dedicadas a los servicios de seguridad privada y comprobar que tanto las compañías como sus agentes cumplan con los requisitos legales.

Publicidad

Estas labores se suman a los controles efectuados mediante el operativo Fuerza Élite, que se ejecuta en distintas zonas del territorio nacional.

El objetivo de estas intervenciones es verificar que las empresas estén debidamente autorizadas, que mantengan sus licencias al día y que el personal cuente con la acreditación necesaria para desempeñar labores de seguridad privada.

El Ministerio señaló que las acciones operativas buscan garantizar que la prestación de estos servicios se mantenga dentro del marco de la legislación vigente.