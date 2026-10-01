Viviana Calderón habla sin filtros de la etapa que vive a sus 46 años: “No hay que conformarse”

La presentadora costarricense habló abiertamente sobre la perimenopausia y reveló los cambios que ha realizado para recuperar su energía, fuerza y confianza. Además, envió un contundente mensaje a otras mujeres que atraviesan esta etapa.

Viviana Calderón decidió hablar abiertamente sobre un proceso que forma parte de la vida de muchas mujeres, pero que todavía suele estar rodeado de dudas y silencios: la perimenopausia.

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A sus 46 años, la presentadora costarricense compartió este jueves 1.º de octubre parte de su experiencia y explicó cómo ha enfrentado los cambios que ha comenzado a experimentar.

“Con +40 años, entiendo que la perimenopausia no es el fin de nada, y que no hay que conformarse con los benditos síntomas que vienen con ella”, expresó Calderón en sus redes sociales.

En 3 puntos La presentadora costarricense habló abiertamente sobre la perimenopausia y reveló los cambios que ha realizado para recuperar su energía, fuerza y confianza. Viviana Calderón decidió hablar abiertamente sobre un proceso que forma parte de la vida de muchas mujeres, pero que todavía suele estar rodeado de dudas y silencios: la perimenopausia. Con su publicación, la presentadora puso sobre la mesa un tema que afecta a muchas mujeres y que, según su experiencia, debe enfrentarse con información.

La comunicadora explicó que decidió buscar orientación médica especializada y realizar cambios en su estilo de vida para sentirse mejor durante esta nueva etapa.

Viviana apuesta por el entrenamiento de fuerza

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Uno de los pilares del proceso ha sido el ejercicio.

Aunque la actividad física siempre ha formado parte de su vida, Calderón asegura que actualmente el entrenamiento de fuerza adquirió una importancia todavía mayor en su rutina.

“Aunque el ejercicio y el deporte siempre han sido parte de mi vida, hoy el entrenamiento de fuerza no me lo salto por nada”, afirmó.

La presentadora realiza este tipo de entrenamiento con la guía de su pareja, Pablo Rodríguez, y también procura acompañarlo con una buena alimentación y seguimiento médico.

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Para Viviana, las pesas dejaron de ser únicamente una cuestión estética.

“En esta etapa no es un lujo, es protección para mis huesos, mis músculos, mi corazón y mi mente”, explicó.

Calderón reconoció que el proceso no ha sido inmediato y que ha requerido paciencia, pero asegura que poco a poco ha comenzado a percibir cambios positivos.

“He ido recuperando mi energía, mi fuerza, mi autoconfianza, mi salud, mi seguridad, mi amor propio, mi todo”, manifestó.

La perimenopausia corresponde al período de transición previo a la menopausia y puede comenzar durante la década de los 40. Los cambios hormonales pueden provocar diferentes síntomas y no todas las mujeres los experimentan de la misma manera.

Un contundente mensaje para otras mujeres

Más allá de compartir su propia experiencia, Viviana aprovechó la publicación para dirigirse directamente a otras mujeres que están atravesando una situación similar.

La presentadora pidió no asumir que cualquier cambio debe simplemente soportarse por tratarse de algo relacionado con la edad.

“Si están en esta ruta tan divina y están sintiendo uno que otro cambiecito, no se queden en: ‘Eso es normal a esta edad. Tengo que aguantar...’ No, busquen ayuda médica especializada”, expresó.

También lanzó un mensaje contra los prejuicios relacionados con el envejecimiento femenino y la percepción de que una mujer pierde valor al llegar a determinada edad.

“Y a esa gente que nos hace creer que ya no valemos por llegar a esta edad y vivir este proceso natural… pues ¡qué se jodan!”, escribió.

Para Calderón, esta etapa representa precisamente lo contrario.

“Ahora es el momento de construir la versión más poderosa de nuestras vidas”, concluyó.

Con su publicación, la presentadora puso sobre la mesa un tema que afecta a muchas mujeres y que, según su experiencia, debe enfrentarse con información, acompañamiento profesional y sin asumir que sentirse mal es simplemente algo que hay que aceptar con el paso de los años.