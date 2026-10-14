¡Viejas heridas y cuentas pendientes! Óscar Ramírez y Jafet Soto reviven su rivalidad

El regreso de Óscar Ramírez al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense trae consigo un ingrediente adicional para el duelo de este miércoles contra Herediano: el reencuentro con Jafet Soto, un viejo conocido al que volverá a enfrentar en un partido cargado de antecedentes.

Casi un año después de su último choque, ambos estrategas volverán a medir fuerzas este 14 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto. El partido marcará el regreso del Macho a su casa como técnico rojinegro y el inicio de una nueva etapa de Soto al frente de los florenses, tras la salida de Paulo César Wanchope.

Publicidad

Pero detrás del encuentro hay una historia que va mucho más allá de los 90 minutos.

Una rivalidad que comenzó con una goleada y un partido polémico

En 3 puntos El regreso de Óscar Ramírez al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense trae consigo un ingrediente adicional para el duelo de este miércoles contra Herediano: el reencuentro con Jafet Soto. Casi un año después de su último choque, ambos estrategas volverán a medir fuerzas este 14 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto. La historia favorece ligeramente al Macho, pero el nuevo capítulo se jugará en una cancha donde los antecedentes no garantizan nada.

Según los registros de Transfermarkt citados para este enfrentamiento, la primera vez que Ramírez y Soto se encontraron en los banquillos fue en setiembre de 2011.

Aquel partido entre Alajuelense y Herediano terminó con una contundente victoria florense por 4-0, en un compromiso marcado por las expulsiones de varios jugadores rojinegros.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La situación llegó al punto de que el encuentro tuvo que suspenderse porque Alajuelense se quedó sin suficientes futbolistas para continuar.

Con el paso de los años, aquel episodio quedó asociado al denominado “partido del abandono”, una etiqueta utilizada por aficionados rivales en medio de la polémica que rodeó aquel encuentro.

Sin embargo, ese comienzo no impidió que Ramírez construyera un historial favorable frente a Soto, incluido un triunfo en la final del Torneo de Invierno 2011.

Los números previos al nuevo enfrentamiento favorecen al entrenador rojinegro.

Publicidad

En 13 partidos entre ambos estrategas, Ramírez consiguió seis victorias, Soto ganó cuatro veces y se registraron tres empates.

En cuanto a los goles, los equipos dirigidos por el Macho anotaron 20 tantos, mientras que los conjuntos de Jafet marcaron 19.

Ramírez dirigió a Alajuelense en todos esos compromisos. Soto estuvo al frente de Herediano en 12 ocasiones y dirigió a Pérez Zeledón en la restante.

El partido de este miércoles llevará el historial a 14 enfrentamientos entre ambos técnicos, de acuerdo con los datos aportados.

Alajuelense y Herediano, los rivales que más conocen

La historia también refleja cuánto se han cruzado ambos entrenadores con sus respectivos equipos.

Herediano es el club al que más veces ha enfrentado Ramírez. Antes del partido de este miércoles acumulaba 41 encuentros ante los florenses, con 20 triunfos, 11 empates y 10 derrotas.

Con el nuevo compromiso, llegará a 42 partidos frente al Team.

En el caso de Soto, Alajuelense es el equipo al que más ha dirigido contra sus intereses. Antes del duelo registraba 37 enfrentamientos ante los manudos, con 10 victorias, ocho empates y 19 derrotas.

El partido de este miércoles elevará esa cifra a 38.

Los datos muestran una rivalidad construida a lo largo de distintas etapas del fútbol costarricense, con Ramírez defendiendo el proyecto rojinegro y Soto vinculado principalmente con el conjunto florense.

El enfrentamiento también llega en un momento particular para ambos clubes.

Ramírez vive una nueva etapa al frente de Alajuelense, después de sus anteriores pasos por el banquillo manudo. En sus cuatro etapas como entrenador rojinegro, según las estadísticas suministradas, acumula 315 partidos, con 172 victorias, 73 empates y 70 derrotas.

Sus equipos anotaron 522 goles y recibieron 315.

Soto, por su parte, afrontará una nueva etapa al mando de Herediano, en lo que será su decimoséptimo período como entrenador del club, de acuerdo con los datos aportados. Su registro acumulado con los florenses es de 233 partidos, 121 victorias, 56 empates y 56 derrotas, con 403 goles anotados y 256 recibidos.

El último enfrentamiento entre ambos ocurrió el 16 de octubre de 2025 y terminó con victoria de Alajuelense por 1-3 en el estadio Carlos Alvarado.

Ahora, casi un año después, el escenario será distinto, pero los protagonistas volverán a ser los mismos.

Jafet ha intentado restarle dramatismo al mal momento de Herediano, mientras que Ramírez reconoció el significado especial de regresar al Morera Soto como entrenador de la Liga.

La historia favorece ligeramente al Macho, pero el nuevo capítulo se jugará en una cancha donde los antecedentes no garantizan nada. Con dos técnicos que conocen bien al rival, el resultado podría añadir otro episodio a una rivalidad que lleva más de una década escribiéndose.