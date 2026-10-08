VIDEO | ¡Rompen portón y capturan a sospechoso de Los Maruja! Así fue el impactante operativo del OIJ por tortura de menor

Un fuerte golpe contra la organización criminal Los Maruja quedó registrado en video durante los allanamientos realizados este jueves 8 de octubre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, en San Rafael de Oreamuno.

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Las imágenes muestran los momentos de tensión que se vivieron cuando los oficiales de la unidad táctica de la Policía Judicial llegaron hasta una vivienda ubicada a escasos 20 metros de la clínica del Seguro Social, en pleno centro de San Rafael.

Los agentes tuvieron que romper un portón para ingresar a la propiedad donde se encontraba Dylan Bonilla Aragón, uno de los principales sospechosos de participar en el violento secuestro y tortura de un menor de edad ocurrido en mayo anterior.

En 3 puntos Un fuerte golpe contra la organización criminal Los Maruja quedó registrado en video durante los allanamientos realizados este jueves 8 de octubre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago. Las imágenes muestran los momentos de tensión que se vivieron cuando los oficiales de la unidad táctica de la Policía Judicial llegaron hasta una vivienda ubicada a escasos 20 metros de la clínica del Seguro Social. El video del allanamiento permite observar parte del despliegue policial utilizado para ingresar a la vivienda y ejecutar la operación contra uno de los sospechosos de un caso que ha generado especial preocupación por la brutalidad de las…

La intervención permitió concretar la captura del sujeto, señalado como presunto integrante de Los Maruja, una de las organizaciones criminales que las autoridades han vinculado con el narcotráfico y diferentes hechos violentos registrados en Cartago.

Secuestraron a un menor y lo torturaron durante ocho horas

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Detrás de este operativo existe una investigación por hechos de extrema violencia.

Según las pesquisas del OIJ de Cartago, en mayo anterior un adolescente fue secuestrado y mantenido cautivo durante aproximadamente ocho horas en una vivienda ubicada en Blanquillo de San Rafael de Oreamuno.

Sus captores pretendían obligar a la familia a pagar una deuda relacionada con un préstamo informal conocido como «gota a gota».

Durante el cautiverio, los sospechosos presuntamente le provocaron cortadas con un cuchillo, intentaron quebrarle los dedos y hasta procuraron arrancarle piezas dentales.

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El menor logró escapar de sus agresores y posteriormente se presentó la denuncia que permitió iniciar las investigaciones.

Allanaron la misma casa donde torturaron al adolescente

Además de la captura de Dylan Bonilla Aragón, los investigadores judiciales realizaron otro allanamiento en el sector de Blanquillo.

El objetivo era detener a su hermano, Freyland Bonilla Aragón, quien no fue localizado durante la intervención.

Precisamente, esta segunda vivienda sería el lugar donde presuntamente mantuvieron secuestrado y torturaron al adolescente.

Un tercer sospechoso, Carlos Ramírez Badilla, alias «Canelo», ya se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido hace aproximadamente dos semanas por la Fuerza Pública, durante un operativo en el que se encontró un fusil AK-47 en el vehículo en que viajaba.

Los tres hombres son investigados por su presunta participación en el secuestro del menor y en otro episodio de características similares, cuya víctima no presentó una denuncia formal.

La operación de este jueves constituye un nuevo avance de los investigadores del OIJ de Cartago contra una estructura criminal señalada por su participación en el tráfico de drogas y por generar violencia en diferentes sectores de la provincia.

El trabajo de la Policía Judicial permitió identificar a los presuntos responsables del secuestro, ubicar las propiedades relacionadas con el caso y concretar una nueva captura.

Mientras continúa la búsqueda del segundo hermano investigado, las autoridades procuran reunir los elementos necesarios para esclarecer completamente los hechos.

El video del allanamiento permite observar parte del despliegue policial utilizado para ingresar a la vivienda y ejecutar la operación contra uno de los sospechosos de un caso que ha generado especial preocupación por la brutalidad de las agresiones investigadas.