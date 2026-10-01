(Video) Pelea entre chofer de camión repartidor y motociclista termina de una forma sangrienta

Ambos conductores se bajaron de sus vehículos para enfrentarse a golpes. El motociclista terminó en el suelo con un fuerte sangrado.

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Una discusión entre dos conductores terminó en una violenta pelea este miércoles por la tarde en Alajuela, luego de que un camionero y un motociclista pasaran de los reclamos a los golpes.

En 3 puntos Ambos conductores se bajaron de sus vehículos para enfrentarse a golpes. Una discusión entre dos conductores terminó en una violenta pelea este miércoles por la tarde en Alajuela, luego de que un camionero y un motociclista pasaran de los reclamos a los golpes. Por el momento, la información suministrada no precisa si alguno de los dos involucrados fue detenido o si se presentó una denuncia por lo ocurrido.

El enfrentamiento involucró al conductor de un camión repartidor de la empresa Dos Pinos y a un hombre que viajaba en motocicleta.

Las razones que provocaron la discusión todavía se desconocen. Sin embargo, un video permite observar parte de la situación y muestra a ambos hombres fuera de sus respectivos vehículos mientras intercambiaban palabras.

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En cuestión de segundos, la discusión subió de tono y los dos conductores comenzaron a golpearse.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, el motociclista, pese a tener menor estatura que el camionero, fue quien inició la agresión física.

El enfrentamiento continuó hasta que ambos terminaron en el suelo.

En ese momento, el conductor del camión quedó sobre el motociclista y comenzó a golpearlo repetidamente con fuerza.

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Los golpes provocaron que el motociclista sufriera un fuerte sangrado, mientras permanecía en el suelo.

La situación se mantuvo durante varios momentos hasta que otras personas intervinieron y lograron separar a los dos hombres.

Por el momento, la información suministrada no precisa si alguno de los dos involucrados fue detenido o si se presentó una denuncia por lo ocurrido.