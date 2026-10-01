Hija de mujer señalada por ataque a machetazos también fue detenida

La investigación por el violento ataque contra una adulta mayor en El Bosque de San Rafael de Oreamuno, Cartago, tomó un nuevo giro luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuviera a una mujer de apellido Picado, de 29 años.

La Fiscalía Adjunta de Cartago confirmó este miércoles la captura de la joven, quien es investigada por tentativa de homicidio por su presunta participación en la agresión ocurrida el martes 29 de setiembre.

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La detención de Picado se produjo pocos minutos después del ataque, según confirmó el Ministerio Público.

En 3 puntos La investigación por el violento ataque contra una adulta mayor en El Bosque de San Rafael de Oreamuno, Cartago, tomó un nuevo giro luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuviera a una mujer de apellido Picado. La Fiscalía Adjunta de Cartago confirmó este miércoles la captura de la joven, quien es investigada por tentativa de homicidio por su presunta participación en la agresión ocurrida el martes 29 de setiembre. La investigación deberá establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y la responsabilidad que correspondería a cada una de las dos mujeres.

Una de las principales piezas que forman parte de la información sobre el caso es un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa a Picado agrediendo a la víctima, de apellido Gómez, a quien habría pateado en las piernas y la cabeza.

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Mientras esto ocurría, su madre, de apellido Pineda, aparece atacando a la adulta mayor con un machete.

La participación que habría tenido Picado en la agresión es ahora parte de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, que le atribuye provisionalmente el delito de tentativa de homicidio.

Picado y Pineda ya fueron sometidas a la declaración indagatoria ante las autoridades judiciales.

Ahora ambas están a la espera de que se programe la audiencia en la que se definirán las medidas cautelares que podrían aplicarse mientras continúa la investigación.

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En el caso de Pineda, la Fiscalía confirmó además que actualmente es investigada en otras dos causas por presunta agresión con arma y amenazas agravadas.

Sin embargo, la detención de Picado representa un nuevo elemento dentro del caso, debido a que la joven también quedó vinculada judicialmente con la agresión registrada contra la adulta mayor.

La investigación deberá establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y la responsabilidad que correspondería a cada una de las dos mujeres.