¡Adiós a la voz de nuestra infancia! Murió a los 100 años el hombre que le dio vida a Topo Gigio

Hay personajes que nunca envejecen en nuestros recuerdos. Topo Gigio es uno de ellos. Aquel pequeño ratoncito de grandes orejas, mirada tierna y voz inconfundible que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo hoy está de luto.

El actor italiano Peppino Mazzullo, quien durante más de 45 años le dio voz al entrañable personaje en su idioma original, falleció este miércoles 30 de septiembre, a los 100 años de edad.

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Su muerte ocurrió en su residencia en Messina, Sicilia, Italia, apenas tres meses después de haber celebrado un siglo de vida.

Con su partida desaparece una de las figuras fundamentales detrás de un personaje que acompañó la infancia de distintas generaciones y logró mantenerse vigente durante décadas.

En 3 puntos Hay personajes que nunca envejecen en nuestros recuerdos. El actor italiano Peppino Mazzullo, quien durante más de 45 años le dio voz al entrañable personaje en su idioma original, falleció este miércoles 30 de septiembre, a los 100 años de edad. Y la de Topo Gigio, gracias al talento de Peppino Mazzullo, seguirá viviendo en la historia del entretenimiento infantil.

El hombre que convirtió a un ratoncito en una leyenda

Topo Gigio nació en 1959 gracias a la creatividad de la artista y titiritera italiana Maria Perego. Sin embargo, fue en 1961 cuando Mazzullo asumió definitivamente la responsabilidad de darle voz.

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Su interpretación fue mucho más que repetir diálogos. El actor incorporó improvisaciones, expresiones de ternura y aquel característico tono agudo que terminó por convertirse en una de las señas de identidad del personaje.

El resultado fue un fenómeno que trascendió las fronteras italianas.

Topo Gigio llegó a conquistar la televisión internacional y alcanzó una enorme popularidad gracias a sus apariciones en programas como el legendario The Ed Sullivan Show, en Estados Unidos.

Con el paso de los años, el ratoncito también encontró un lugar especial en los hogares latinoamericanos, donde distintas generaciones lo conocieron a través de sus versiones en español.

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Aunque su nombre quedó estrechamente relacionado con Topo Gigio, Peppino Mazzullo desarrolló una extensa carrera artística de casi ocho décadas.

Trabajó en teatro, radio y televisión, convirtiéndose en una figura reconocida del entretenimiento infantil italiano.

También participó en el histórico festival de música infantil Zecchino d’Oro, donde interpretó al personaje Richetto durante las décadas de 1960 y 1970.

Su legado, sin embargo, permanecerá inevitablemente unido al pequeño ratoncito que conquistó millones de corazones.

Hoy, a los 100 años, se despide el hombre que ayudó a construir la personalidad de uno de los personajes más queridos de la televisión.

Porque hay voces que dejan de escucharse, pero nunca desaparecen de la memoria.

Y la de Topo Gigio, gracias al talento de Peppino Mazzullo, seguirá viviendo en la historia del entretenimiento infantil.