¿Quiénes son los cinco hombres que la DEA se llevó de Costa Rica? Estos son sus perfiles

Cinco hombres, cinco identidades y dos investigaciones por narcotráfico que terminarán ante la justicia de Estados Unidos.

Este viernes, cuatro hombres de origen colombiano y un costarricense fueron entregados a la Administración para el Control de Drogas (DEA), que los trasladará a territorio estadounidense para enfrentar los respectivos procesos judiciales.

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Entre los requeridos figura un costarricense conocido como alias “Beto”, señalado en una investigación relacionada con el mayor decomiso de drogas sintéticas registrado en Costa Rica.

También aparecen tres sujetos capturados durante un operativo en San José, cuando las autoridades localizaron 70 kilogramos de cocaína escondidos en un automóvil.

En 3 puntos Cinco hombres, cinco identidades y dos investigaciones por narcotráfico que terminarán ante la justicia de Estados Unidos. Este viernes, cuatro hombres de origen colombiano y un costarricense fueron entregados a la Administración para el Control de Drogas (DEA), que los trasladará a territorio estadounidense para enfrentar los respectivos procesos judiciales. Según Seguridad Pública, estas serán las primeras extradiciones correspondientes a investigaciones desarrolladas por cuerpos policiales del Poder Ejecutivo costarricense.

Pero ¿quiénes son los cinco hombres que abordarán el avión de la DEA?

Farid Alberto Morales Araya, alias “Beto”

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Es costarricense de nacimiento y uno de los principales nombres que figuran en el grupo de extraditables.

Su detención está relacionada con una investigación desarrollada por la Policía de Control de Drogas el 5 de mayo de 2025.

Aquel día, las autoridades localizaron 48 kilogramos de metanfetamina tipo cristal dentro de un vehículo en Tibás, San José.

El decomiso fue catalogado por Seguridad Pública como el mayor cargamento de drogas sintéticas descubierto en la historia del país.

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Morales Araya fue capturado en San Francisco de Dos Ríos, mientras se encontraba dentro de otro automóvil junto con un segundo sospechoso.

Es de origen colombiano y fue detenido junto con alias “Beto” durante aquella operación policial.

Ambos quedaron vinculados con la investigación relacionada con el tráfico de grandes cantidades de metanfetamina hacia Estados Unidos.

Los dos permanecían en prisión preventiva por una causa abierta en Costa Rica y, posteriormente, fueron objeto de una orden de detención provisional con fines de extradición.

Ahora deberán enfrentar los cargos correspondientes ante la justicia estadounidense.

Su nombre aparece relacionado con el segundo expediente que motivó las extradiciones.

Fue detenido el 1.º de junio de 2025, durante un operativo conjunto efectuado en las cercanías del Paseo Colón, en San José.

De acuerdo con la información policial, Sánchez Chavarro conducía uno de los vehículos intervenidos.

Durante la inspección del automóvil, los oficiales encontraron 70 kilogramos de cocaína escondidos en un compartimiento acondicionado debajo de los asientos delanteros.

El más reciente informe de Seguridad Pública lo identifica como un hombre de origen colombiano que también posee nacionalidad venezolana.

También fue capturado durante el operativo del 1.º de junio de 2025, en el que participaron autoridades costarricenses y estadounidenses.

Es de origen colombiano y figura entre los tres detenidos vinculados con la investigación que permitió localizar los 70 kilogramos de cocaína.

Su caso fue investigado por la Policía de Control de Drogas, con colaboración de la DEA.

Sinisterra deberá responder ante la justicia federal estadounidense por los cargos que motivaron su extradición.

Es otro de los detenidos durante la intervención policial realizada en las cercanías del Paseo Colón.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, nació en Colombia y posteriormente adquirió la nacionalidad costarricense.

Restrepo Uribe figura en el mismo expediente relacionado con el decomiso de los 70 kilogramos de cocaína.

Su captura se produjo durante el operativo conjunto desarrollado por autoridades judiciales y policiales costarricenses, con colaboración estadounidense.

Los cinco serán entregados en el aeropuerto

Los hombres son requeridos por un tribunal federal del distrito de Florida, Estados Unidos, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Este viernes serán trasladados desde el Centro Penitenciario La Reforma hasta Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La movilización se efectuará bajo fuertes medidas de seguridad.

Una vez completados los procedimientos judiciales y migratorios, los cinco serán entregados a agentes de la DEA y trasladados a Estados Unidos en una aeronave de esa institución.

Según Seguridad Pública, estas serán las primeras extradiciones correspondientes a investigaciones desarrolladas por cuerpos policiales del Poder Ejecutivo costarricense.