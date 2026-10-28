Video: mujer caminaba por la acera cuando violento choque lanzó un carro contra ella en Heredia

Una mujer que caminaba por una acera fue atropellada tras una violenta colisión entre dos vehículos, ocurrida 100 metros al este de la esquina del gimnasio del Liceo de Heredia.

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En 3 puntos Una mujer que caminaba por una acera fue atropellada tras una violenta colisión entre dos vehículos, ocurrida 100 metros al este de la esquina del gimnasio del Liceo de Heredia. Según la información facilitada, este es el tercer choque registrado en ese cruce entre ayer y hoy. De acuerdo con el reporte recibido, los constantes accidentes han convertido esta intersección en un punto considerado peligroso para conductores y peatones.

Según la información facilitada, este es el tercer choque registrado en ese cruce entre ayer y hoy.

La grabación que acompaña esta nota capta cómo uno de los vehículos ingresa a la intersección sin detenerse ante la señal de alto y es impactado por otro automóvil que circulaba por la vía transversal.

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Tras la colisión, ambos vehículos salen hacia una de las esquinas y se suben a la acera. En ese momento, la parte trasera del automóvil que habría irrespetado el alto golpea a una mujer que caminaba por el lugar.

La afectada recibió atención en el sitio. Al momento de elaborar esta información, no se cuenta con detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre un eventual traslado a un centro médico.

De acuerdo con el reporte recibido, los constantes accidentes han convertido esta intersección en un punto considerado peligroso para conductores y peatones.