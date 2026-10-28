Asciende a dos la cifra de fallecidas por vuelco de autobús en Sarapiquí

Dos mujeres fallecieron tras el vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, según el balance actualizado de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos.

Una de las víctimas, una adulta mayor, fue declarada sin signos vitales en la escena. La segunda, una mujer adulta, fue declarada sin signos vitales por el personal paramédico durante su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.

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En 3 puntos Dos mujeres fallecieron tras el vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, según el balance actualizado de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos. Una de las víctimas, una adulta mayor, fue declarada sin signos vitales en la escena. La Cruz Roja expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las dos mujeres fallecidas.

La institución informó que atendió a 54 pacientes. Además de las dos fallecidas, siete personas fueron clasificadas en condición crítica, 32 en condición urgente y 13 no requirieron traslado a un centro médico.

Durante las labores de rescate, los equipos debieron utilizar herramientas especializadas para liberar a cuatro personas que quedaron prensadas dentro del autobús.

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La emergencia requirió la movilización de cerca de 29 ambulancias y alrededor de 70 cruzrojistas, entre paramédicos, médicos, enfermeros, socorristas y rescatistas.

En el operativo participaron recursos de Heredia, Limón, Alajuela, Zona Norte, San José y la Dirección Nacional de Respuesta a Emergencias (DINARE), además de los equipos de la zona.

Los pacientes fueron distribuidos, según su condición y las coordinaciones para su atención, entre las clínicas de Río Frío y Puerto Viejo de Sarapiquí, así como los hospitales de Guápiles, San Carlos y San Vicente de Paúl, en Heredia.

La Cruz Roja expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las dos mujeres fallecidas.