(Video) Motociclista quiso ahorrarse ₡75 y se brincó el peaje sin pagar: Un tráfico lo detuvo y ahora deberá pagar mucho más
El conductor aprovechó la fila para pasar sin pagar en la autopista que comunica San José con Cartago. Un oficial de Tránsito que observó la maniobra lo siguió y logró detenerlo metros más adelante.
Un motociclista intentó ahorrarse los ₡75 del peaje en la autopista Florencio del Castillo, pero la maniobra le salió más cara: un oficial de Tránsito que se encontraba en la misma fila observó lo ocurrido, activó las sirenas y lo persiguió hasta detenerlo.
El hecho quedó registrado en un video captado por la cámara de tablero (dashcam) de un vehículo que esperaba para pasar por una de las casetillas de cobro de esta carretera, que comunica San José con Cartago.
En las imágenes se observa al motociclista esperar el momento oportuno para esquivar la aguja del peaje y continuar su camino sin realizar el pago correspondiente.
Sin embargo, detrás de él se encontraba un oficial de Tránsito que habría presenciado la maniobra.
El tráfico activó las sirenas y salió tras él
Al percatarse de lo ocurrido, el oficial activó las sirenas de la patrulla y esperó a que le habilitaran el paso por la casetilla para salir detrás del motociclista.
La persecución se extendió por varios metros, hasta que el conductor de la moto fue detenido por el funcionario.
La grabación muestra cómo el intento de evitar el cobro terminó con la intervención de las autoridades, luego de que el oficial advirtiera la maniobra desde la fila de vehículos.
Quiso ahorrarse ₡75 y podría enfrentar una multa
El motociclista buscaba evitar el pago de ₡75, pero ahora podría tener que afrontar un monto mucho mayor si las autoridades le aplican la sanción correspondiente.
De acuerdo con la legislación vial vigente, evadir el cobro de tasas de peaje en las carreteras nacionales constituye una infracción de Categoría E según la Ley de Tránsito, conllevando una multa establecida en ₡26.005,53. Las autoridades recuerdan a los conductores que aquellos que cancelen la boleta dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la notificación podrán optar por un descuento del 15%, mientras que el impago acumulado por más de 20 días hábiles empezará a generar intereses moratorios sobre el saldo total.
Por el momento, no han trascendido las sanciones que se le aplicaron al motorizado.