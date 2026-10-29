VIDEO | Joven de 22 años muere en choque múltiple frente al INA en La Uruca

Un hombre de 22 años perdió la vida este jueves 29 de octubre tras una colisión entre cuatro vehículos frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en La Uruca, San José.

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En 3 puntos Un hombre de 22 años perdió la vida este jueves 29 de octubre tras una colisión entre cuatro vehículos frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en La Uruca, San José. Según la información de la Cruz Roja Costarricense citada en el reporte suministrado, en el accidente estuvieron involucrados un autobús, un automóvil y dos motocicletas. La información disponible no precisa la identidad del fallecido ni las circunstancias que desencadenaron la colisión.

Según la información de la Cruz Roja Costarricense citada en el reporte suministrado, en el accidente estuvieron involucrados un autobús, un automóvil y dos motocicletas.

La emergencia se registró sobre la autopista General Cañas, en el sentido San José-Alajuela, y fue comunicada mediante el sistema de emergencias 9-1-1.

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Los socorristas también atendieron a otro hombre adulto, quien no requirió traslado a un centro médico.

El cierre de carriles por la atención del accidente provocó congestionamiento durante la mañana. A las afectaciones se sumó la reducción de velocidad de conductores que pasaban observando la escena.

La información disponible no precisa la identidad del fallecido ni las circunstancias que desencadenaron la colisión.