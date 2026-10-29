Lo atacan a balazos dentro de su carro y lo matan frente a su casa

Un hombre de apellido Alemán, de 25 años, murió tras ser atacado a balazos mientras permanecía dentro de un vehículo estacionado frente a su vivienda en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste.

El homicidio ocurrió pasadas las 6 p. m., según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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En 3 puntos Un hombre de apellido Alemán, de 25 años, murió tras ser atacado a balazos mientras permanecía dentro de un vehículo estacionado frente a su vivienda en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste. El homicidio ocurrió pasadas las 6 p. m., según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La investigación continúa para establecer el móvil del crimen, esclarecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los presuntos responsables.

La versión que investigan los agentes señala que dos sujetos llegaron caminando hasta donde estaba Alemán y, aparentemente, le dispararon en múltiples ocasiones. La víctima falleció en el sitio.

Agentes del OIJ de Liberia acudieron al lugar y, durante la revisión preliminar del cuerpo, ubicaron heridas de proyectil de arma de fuego en el cuello, el tórax y la espalda.

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El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Además, durante la inspección de la escena, los investigadores recolectaron indicios balísticos que serán analizados como parte del caso.

La investigación continúa para establecer el móvil del crimen, esclarecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los presuntos responsables.