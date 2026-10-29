Halloween bajo vigilancia: Policía prepara operativos en cementerios, bares y centros comerciales

La Fuerza Pública prepara operativos en todo el país para este sábado 31 de octubre, cuando las celebraciones de Halloween y del Día Nacional de la Mascarada Costarricense movilizarán a personas en distintas comunidades.

La vigilancia incluirá recorridos constantes en templos y cementerios para prevenir posibles actos vandálicos. Además, las autoridades aumentarán la presencia de oficiales en centros comerciales y en las cercanías de bares que organicen fiestas de disfraces.

Publicidad

En 3 puntos La Fuerza Pública prepara operativos en todo el país para este sábado 31 de octubre, cuando las celebraciones de Halloween y del Día Nacional de la Mascarada Costarricense movilizarán a personas en distintas comunidades. La vigilancia incluirá recorridos constantes en templos y cementerios para prevenir posibles actos vandálicos. La institución anunció que mantendrá recursos policiales disponibles en todo el territorio nacional para atender las distintas actividades del 31 de octubre.

Según informó la institución, los policías se mantendrán atentos a actividades con grandes aglomeraciones de personas y a posibles fiestas clandestinas, con el objetivo de prevenir incidentes relacionados con esta celebración.

Uno de los eventos que también estará bajo vigilancia será la denominada caravana del payaso. La Fuerza Pública dará seguimiento a esta actividad para evitar situaciones de riesgo en carretera.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El despliegue también abarcará las celebraciones del Día Nacional de la Mascarada Costarricense, que en diversas comunidades incluirán cimarronas, bailes y mascaradas. Los oficiales velarán por que los asistentes puedan disfrutar de estas actividades de manera segura.

Las autoridades, además, hicieron un llamado a las familias cuyos hijos salgan disfrazados a pedir golosinas en los barrios: los menores deben ir acompañados por adultos y permanecer vigilados en todo momento.

La institución anunció que mantendrá recursos policiales disponibles en todo el territorio nacional para atender las distintas actividades del 31 de octubre.