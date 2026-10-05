(Video) Golpes, patadas y caos: Detención de chofer que manejaba contra vía desata polémica
Un video grabado por un conductor muestra el momento en que varios policías sacan a un hombre de su vehículo durante un operativo en la radial Santa Ana-Belén.
Un video que circula en redes sociales muestra una detención policial que ha generado cuestionamientos, luego de que varios oficiales sacaran de manera violenta a un hombre del vehículo que conducía.
El hecho ocurrió en Alajuela, San Rafael, sobre la radial Santa Ana-Belén, frente al proyecto Gol.
Las imágenes fueron grabadas por una persona que transitaba por el sector y posteriormente compartidas en redes sociales. En el video se observa el momento en que varios policías intervienen al conductor y lo obligan a salir del vehículo.
Durante la detención se observan golpes, patadas y un forcejeo entre los oficiales y el hombre, mientras la situación provoca movimiento y caos en medio de la vía.
Según la información que acompaña el video, la intervención policial se habría producido porque el conductor manejaba contra vía.
Sin embargo, hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a los oficiales a detenerlo ni sobre lo ocurrido antes de que comenzara la grabación.
Tampoco se cuenta con información que permita establecer, a partir únicamente del video, qué ocurrió durante los momentos previos al enfrentamiento.
La grabación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos por la forma en que se desarrolló la detención.
Las imágenes muestran a varios oficiales alrededor del vehículo mientras intervienen al conductor y lo sacan del automóvil.
El incidente ocurrió frente al proyecto Gol, en una zona de alto tránsito vehicular.
Por ahora, la información disponible se limita al video difundido y a los datos compartidos sobre el incidente. Se mantiene pendiente conocer la versión oficial de las autoridades sobre la actuación policial y las razones que motivaron la intervención.