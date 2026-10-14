(Video) Conozca la celda en donde los reos más peligrosos de Costa Rica harán el amor

Los reos más peligrosos de Costa Rica tendrán un espacio privado para sus encuentros íntimos en el CACCO: una celda de aproximadamente cuatro metros por cuatro, con cama de cemento, ducha, inodoro y una puerta que impide ver hacia adentro. AM Prensa conoce estas instalaciones durante la inauguración de la cárcel este miércoles.

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En 3 puntos Los reos más peligrosos de Costa Rica tendrán un espacio privado para sus encuentros íntimos en el CACCO: una celda de aproximadamente cuatro metros por cuatro, con cama de cemento, ducha, inodoro y una puerta que impide ver hacia adentro. Cada una mide aproximadamente cuatro metros por cuatro y tiene unos tres metros de altura. En el video que acompaña esta nota, AM Prensa muestra cómo es por dentro una de estas celdas y las condiciones que tendrán los encuentros íntimos.

Cada una mide aproximadamente cuatro metros por cuatro y tiene unos tres metros de altura. Sus paredes cerradas y una puerta sin visibilidad hacia el interior permiten que los reclusos tengan privacidad con sus parejas, sean mujeres u hombres, según su orientación sexual.

Estos espacios contrastan con las celdas colectivas, donde los privados de libertad compartirán alojamiento con alrededor de otros 50 reclusos.

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Las celdas para visitas íntimas están a pocos metros de los módulos principales, en una zona externa donde varias estructuras iguales se ubican una junto a otra.

Aunque cuentan con techo, su parte superior tiene sectores con mallas y barrotes. Esta disposición permite que los sonidos se escuchen desde afuera como parte de las condiciones de seguridad, sin dejar expuesto visualmente el interior.

Para llegar hasta estos espacios, las parejas deberán pasar por una revisión exhaustiva a cargo del personal policial responsable de la vigilancia.

En el video que acompaña esta nota, AM Prensa muestra cómo es por dentro una de estas celdas y las condiciones que tendrán los encuentros íntimos.