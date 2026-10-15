(Video) Con gritos y disparos: Así fue como guardacostas capturaron lancha narco con tres colombianos con ayuda de la DEA

Las autoridades costarricenses decomisaron más de una tonelada de cocaína que era transportada en una lancha interceptada en aguas del Pacífico Sur, durante un operativo conjunto del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras y la Policía de Control de Drogas (PCD), con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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La intervención se efectuó a 141 millas náuticas, equivalentes a 261 kilómetros de Cabo Matapalo, con la colaboración de un avión estadounidense de patrullaje marítimo.

Durante el operativo, oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas detuvieron a tres hombres de nacionalidad colombiana que viajaban a bordo de la embarcación.

En 3 puntos Las autoridades costarricenses decomisaron más de una tonelada de cocaína que era transportada en una lancha interceptada en aguas del Pacífico Sur. La intervención se efectuó a 141 millas náuticas, equivalentes a 261 kilómetros de Cabo Matapalo, con la colaboración de un avión estadounidense de patrullaje marítimo. El decomiso se suma a las acciones desarrolladas por las autoridades para interceptar cargamentos de droga que se movilizan por las aguas nacionales y reforzar los controles contra el narcotráfico internacional.

Los sospechosos fueron identificados con los apellidos Urbano, Montaño y Vázquez.

La embarcación interceptada medía 32 pies de largo y estaba equipada con tres motores fuera de borda.

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Tras la captura, la Policía de Control de Drogas realizó las diligencias correspondientes para revisar la carga y contabilizar el estupefaciente transportado.

Como resultado, los agentes decomisaron 1.175 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, para un total superior a una tonelada de droga.

Los tres detenidos quedaron vinculados al procedimiento judicial correspondiente, mientras las autoridades continúan con las actuaciones relacionadas con el caso.

Autoridades suman más de cuatro toneladas decomisadas en cuatro días

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Este operativo representa el tercer golpe al narcotráfico internacional reportado por las autoridades en un periodo de apenas cuatro días.

Durante el fin de semana, la Policía de Fronteras interceptó otra embarcación en el Humedal Térraba-Sierpe, en la Zona Sur, donde decomisó 3.077 paquetes de cocaína.

Además, en Limón, como parte de la Operación Soberanía, las autoridades incautaron 52 kilogramos de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín.

La suma de los decomisos reportados supera las cuatro toneladas de cocaína, según los datos suministrados por el Ministerio de Seguridad Pública.

Operativos contra el narcotráfico internacional

La intervención en el Pacífico Sur contó con la participación de distintas unidades policiales costarricenses y el apoyo de recursos estadounidenses para las labores de patrullaje marítimo.

El decomiso se suma a las acciones desarrolladas por las autoridades para interceptar cargamentos de droga que se movilizan por las aguas nacionales y reforzar los controles contra el narcotráfico internacional.