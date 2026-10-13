Video captó asesinato de dos hombres en Montes de Oca

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sicarios asesinaron a dos hombres la tarde de este martes en San Pedro de Montes de Oca, luego de interceptar el vehículo en el que viajaban y abrir fuego en reiteradas ocasiones.

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Las imágenes muestran una Chevrolet Silverado que se detuvo detrás de otros dos vehículos que esperaban para girar a la derecha e incorporarse a la ruta principal de San Pedro.

En 3 puntos Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sicarios asesinaron a dos hombres la tarde de este martes en San Pedro de Montes de Oca, luego de interceptar el vehículo en el que viajaban y abrir fuego en reiteradas ocasiones. Las imágenes muestran una Chevrolet Silverado que se detuvo detrás de otros dos vehículos que esperaban para girar a la derecha e incorporarse a la ruta principal de San Pedro. El caso queda bajo investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque armado.

En ese momento, dos hombres que viajaban en motocicleta se acercaron al automotor y atacaron directamente a sus ocupantes. Según se aprecia en la grabación, los sujetos dispararon en varias ocasiones desde el costado del pasajero, donde impactaron a las víctimas.

Tras ejecutar el ataque, los motociclistas guardaron el arma de fuego y escaparon del lugar con dirección hacia el mall San Pedro.

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Uno de los detalles que destaca en el video es el tiempo que transcurrió entre la huida de los atacantes y la llegada del primer oficial al sitio.

De acuerdo con la secuencia captada por la cámara, aproximadamente 30 segundos después de que los sospechosos emprendieran la fuga apareció un policía en la escena.

El primer oficial que se observa en las imágenes pertenece a la Policía Municipal de Montes de Oca. Esto debido a que el ataque ocurrió cerca de la municipalidad, donde se encontraban funcionarios de ese cuerpo policial.

Poco después comenzaron a llegar más oficiales. En la grabación se aprecia a un contingente de aproximadamente seis policías que se movilizaron rápidamente hacia el lugar del ataque.

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Fuerza Pública se sumó a la atención de la emergencia

Tras la llegada del primer oficial municipal, también se observa la presencia de funcionarios de la Fuerza Pública, quienes se acercaron para atender la situación y solicitar refuerzos.

Los oficiales se dirigieron hacia el vehículo en el que permanecían los hombres baleados, mientras se coordinaba la respuesta ante la emergencia.

La grabación permite observar tanto la dinámica del ataque como la reacción policial posterior, aunque las circunstancias completas del doble homicidio deberán ser determinadas por las autoridades judiciales.

El caso queda bajo investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque armado.