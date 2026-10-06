(Video) Alerta en Playa Flamingo: captan cocodrilo en concurrida zona turística

La reiterada aparición de un cocodrilo en Playa Flamingo, Guanacaste, encendió las alertas debido al riesgo que podría representar para bañistas, residentes y turistas que frecuentan uno de los destinos más visitados de la provincia.

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El animal ha sido observado en varias ocasiones en la zona y, según personas del lugar, podría alcanzar hasta los dos metros de longitud.

En 3 puntos La reiterada aparición de un cocodrilo en Playa Flamingo, Guanacaste, encendió las alertas debido al riesgo que podría representar para bañistas, residentes y turistas que frecuentan uno de los destinos más visitados de la provincia. El animal ha sido observado en varias ocasiones en la zona y, según personas del lugar, podría alcanzar hasta los dos metros de longitud. Mientras se mantengan los avistamientos, la principal recomendación para quienes visiten Playa Flamingo es clara: guardar distancia.

El Cuerpo de Bomberos se presentó al sitio tras recibirse la alerta. Sin embargo, debido al tamaño y las características del animal, se indicó que corresponde a las autoridades competentes en materia de vida silvestre realizar la valoración y determinar las acciones necesarias para su eventual manejo o extracción.

De acuerdo con versiones de habitantes de la zona, el cocodrilo posiblemente procede de un manglar cercano y habría llegado desde ese ecosistema hasta el sector de playa donde ha sido visto.

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Ante la situación, se recomienda a residentes y turistas extremar las medidas de prevención y mantenerse alejados del reptil. También se pide evitar ingresar al agua específicamente en el sector donde se reporte su presencia.

Una de las principales advertencias es no intentar acercarse para tomar fotografías o videos, tampoco capturarlo, tocarlo o alimentarlo. Asimismo, se recomienda mantener un control mucho más estricto sobre niños y mascotas mientras permanezca la alerta.

La situación adquiere especial relevancia debido a que Playa Flamingo es uno de los principales destinos turísticos de Guanacaste y recibe constantemente visitantes nacionales y extranjeros, por lo que la presencia recurrente de un animal de estas dimensiones obliga a extremar las precauciones para prevenir un accidente.

El avistamiento en Flamingo ocurre pocos días después de otro incidente relacionado con un cocodrilo en el Pacífico costarricense.

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La semana anterior, vecinos de Caldera lograron capturar otro ejemplar que se encontraba en la zona y posteriormente lo entregaron a las autoridades correspondientes para que fuera trasladado a un lugar seguro.

En el caso de Flamingo, el cocodrilo todavía ha sido reportado en diferentes ocasiones, por lo que se insiste en no intentar intervenir directamente y permitir que sean especialistas en manejo de vida silvestre quienes determinen el procedimiento adecuado.

Mientras se mantengan los avistamientos, la principal recomendación para quienes visiten Playa Flamingo es clara: guardar distancia, respetar cualquier advertencia en el sitio y no exponerse innecesariamente ante un animal silvestre que puede reaccionar de manera impredecible.