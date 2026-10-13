Vaticano revela el estado de salud del papa León XIV tras cirugía

El papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli de Roma, Italia. El Vaticano informó este martes que el procedimiento concluyó con éxito y que el pontífice regresó a su habitación tras la intervención.

La oficina de prensa de la Santa Sede comunicó el resultado mediante un mensaje difundido en Telegram, en el que indicó que la operación se desarrolló según lo previsto.

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“El procedimiento concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y de la manera planificada, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, señaló el Vaticano.

En 3 puntos El papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli de Roma, Italia. La oficina de prensa de la Santa Sede comunicó el resultado mediante un mensaje difundido en Telegram, en el que indicó que la operación se desarrolló según lo previsto. La Santa Sede confirmó que el pontífice regresó a su habitación después de la cirugía, mientras comienza el proceso de recuperación.

La intervención se realizó después de que los médicos recomendaran retirar la lesión pulmonar. El propio León XIV había explicado el domingo, tras el rezo del Ángelus, que decidió seguir las indicaciones del equipo médico.

Recuperación podría extenderse una semana

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Tras la cirugía, se estima que el periodo de recuperación del pontífice podría prolongarse durante cerca de una semana.

La intervención ocurre en un momento importante para la agenda del papa, quien tiene previsto realizar una visita a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, con paradas programadas en Uruguay, Argentina y Perú.

La evolución de su recuperación será relevante para determinar cómo avanza su preparación de cara a ese viaje, aunque la información proporcionada por el Vaticano sobre la operación se limita a confirmar que concluyó de manera satisfactoria.

León XIV ingresó en la policlínica Gemelli dos días después de comunicar que se había detectado el nódulo pulmonar.

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La decisión de someterse a la intervención respondió a la recomendación médica de retirar la lesión. Por ahora, el comunicado del Vaticano no ofrece más detalles sobre la naturaleza del nódulo ni sobre los resultados de estudios adicionales.

La Santa Sede confirmó que el pontífice regresó a su habitación después de la cirugía, mientras comienza el proceso de recuperación.