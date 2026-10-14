Vapuleado y detenido: Policía captura por conducir ebrio a chofer de pick up que atropelló a motociclista en rodada

Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en Río Segundo de Alajuela terminó en un episodio de violencia, luego de que un grupo de motociclistas agrediera al conductor de un pick-up que atropelló a uno de ellos.

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Un video del incidente muestra cómo el vehículo arrastró al motociclista y su moto varios metros en la parte frontal, debajo del bumper, mientras avanzaba por la vía.

La situación requirió la intervención de la Fuerza Pública, la Cruz Roja Costarricense y la Policía de Tránsito, luego de que los motociclistas que presenciaron el hecho reaccionaran contra el conductor.

En 3 puntos Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en Río Segundo de Alajuela terminó en un episodio de violencia, luego de que un grupo de motociclistas agrediera al conductor de un pick-up que atropelló a uno de ellos. Un video del incidente muestra cómo el vehículo arrastró al motociclista y su moto varios metros en la parte frontal, debajo del bumper. El caso deberá ser investigado para establecer las circunstancias del atropello, las eventuales responsabilidades del conductor y las posibles responsabilidades de quienes participaron en la agresión posterior.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, los oficiales aprehendieron al hombre, de apellido Rizo, quien resultó golpeado durante la agresión. Tanto él como el motociclista fueron trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela para recibir atención médica.

Rodada de motociclistas terminó en accidente y agresión

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El incidente ocurrió durante una denominada rodada, actividad en la que grupos de motociclistas recorren distintas carreteras del país.

Según versiones de personas presentes en el lugar, algunos motociclistas habrían estado bloqueando el paso por la vía y realizando maniobras y piruetas en espacios públicos. Esa situación habría provocado el enojo del conductor del pick-up, quien presuntamente embistió al motociclista.

Sin embargo, las circunstancias exactas que llevaron al atropello deberán ser esclarecidas por las autoridades.

En las imágenes se observa al motociclista atrapado bajo la parte delantera del vehículo mientras es arrastrado durante varios metros. El incidente dejó al conductor de la moto con lesiones que requirieron atención hospitalaria.

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Turba atacó al conductor y destrozó el vehículo

Tras el atropello, varios motociclistas que presenciaron lo ocurrido intervinieron contra el conductor del pick-up.

Según la información suministrada por Seguridad Pública, una turba golpeó al hombre. Además, en la grabación se aprecia que el vehículo sufrió importantes daños durante el altercado.

Ante la situación, los oficiales coordinaron la llegada de personal de la Cruz Roja y de la Policía de Tránsito para atender a los involucrados y controlar el incidente.

Pruebas de alcoholemia habrían dado positivo

El conductor, de apellido Rizo, fue aprehendido por la Fuerza Pública y remitido a las autoridades judiciales.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, las pruebas de alcoholemia realizadas por la Policía de Tránsito aparentemente arrojaron resultados positivos.

Tanto el conductor como el motociclista fueron trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela para recibir atención médica.

El caso deberá ser investigado para establecer las circunstancias del atropello, las eventuales responsabilidades del conductor y las posibles responsabilidades de quienes participaron en la agresión posterior.