Vacaciones más largas y regreso a clases en marzo: MEP revela las fechas del próximo curso lectivo

El curso lectivo de 2027 comenzará el 1.º de marzo y las clases en las aulas finalizarán el 30 de noviembre, según anunció el ministro de Educación al presentar el nuevo calendario escolar.

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En 3 puntos El curso lectivo de 2027 comenzará el 1.º de marzo y las clases en las aulas finalizarán el 30 de noviembre, según anunció el ministro de Educación al presentar el nuevo calendario escolar. La propuesta contempla 180 días efectivos de clases y otros 20 días destinados a labores de gestión educativa, que se trabajarán directamente con el personal docente. El jerarca aseguró que el calendario es resultado de un análisis y de un trabajo multidisciplinario, y que busca dar a los educadores más espacio para prepararse antes del inicio de las clases.

La propuesta contempla 180 días efectivos de clases y otros 20 días destinados a labores de gestión educativa, que se trabajarán directamente con el personal docente.

Antes del regreso de los estudiantes a las aulas, los educadores tendrán tres semanas de preparación, del 8 al 26 de febrero. Dos se dedicarán a capacitación y una a la planificación y gestión del curso lectivo.

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El ministro explicó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) pondrá a disposición de los docentes documentos de planificación para que puedan descargarlos y utilizarlos en la preparación de sus lecciones.

El primer periodo de clases se extenderá del 1.º de marzo al 2 de julio*, con 85 días efectivos de lecciones. Según explicó el jerarca, los estudiantes recibirán sus notas y evaluaciones correspondientes al semestre antes de salir al receso.

Las vacaciones de medio año serán del 5 al 16 de julio. Posteriormente, los alumnos regresarán a las aulas el 19 de julio para iniciar el segundo periodo, que se extenderá hasta el 30 de noviembre y comprenderá 95 días efectivos de clases.

Aunque las lecciones en el aula concluirán en noviembre, el ministro indicó que las actividades del curso continuarán en diciembre. Del 2 al 8 de diciembre se realizarán labores como la matrícula para el siguiente periodo, la entrega de notas, las graduaciones y la Fiesta de la Alegría, prevista para el 2 de diciembre.

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Además, señaló que durante el año se reservará tiempo cada dos meses para la planificación de los docentes. El MEP ampliará posteriormente los detalles sobre estas jornadas y los contenidos de la capacitación.

El jerarca aseguró que el calendario es resultado de un análisis y de un trabajo multidisciplinario, y que busca dar a los educadores más espacio para prepararse antes del inicio de las clases.