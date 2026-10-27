Se quedaron sin gasolina y los acribillaron mientras empujaban su carro en Jacó

Un joven de 24 años falleció y otros tres hombres resultaron heridos durante un ataque a balazos ocurrido en Playa Hermosa de Jacó, en el cantón de Garabito, Puntarenas.

La víctima mortal fue identificada con el apellido Navarrete. Recibió impactos de bala en la cara, los brazos y las piernas, y murió en el sitio.

Publicidad

En 3 puntos Un joven de 24 años falleció y otros tres hombres resultaron heridos durante un ataque a balazos ocurrido en Playa Hermosa de Jacó, en el cantón de Garabito, Puntarenas. La víctima mortal fue identificada con el apellido Navarrete. Los investigadores también recolectaron indicios balísticos en la escena.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los cuatro hombres viajaban en un vehículo que, aparentemente, se quedó sin combustible sobre la ruta 34.

Mientras lo empujaban por la vía pública, varios hombres llegaron en otro automóvil, los interceptaron y les dispararon.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Los heridos son de apellidos Fallas, de 20 años; Cerdas, de 22; y Arce, de 29. Personal de socorro los trasladó a un centro médico para recibir atención.

El ataque ocurrió pasada la medianoche del lunes. Agentes de la delegación del OIJ de Jacó realizaron el levantamiento del cuerpo de Navarrete y lo remitieron para el examen forense.

Los investigadores también recolectaron indicios balísticos en la escena. El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.