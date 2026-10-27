Misteriosa discusion termina en homicidio en hotel: trabajador fue acribillado

# Trabajador de hotel muere baleado tras misterioso altercado en Paso Canoas: Policía intercepta vehículo sospechoso

Un trabajador de un hotel fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 26 de octubre en Paso Canoas, en la zona sur del país, luego de protagonizar un aparente altercado con un sujeto cuya identidad aún se desconoce.

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La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Pérez, de 31 años, quien presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en el pecho y cuello.

En 3 puntos # Trabajador de hotel muere baleado tras misterioso altercado en Paso Canoas: Policía intercepta vehículo sospechoso Un trabajador de un hotel fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 26 de octubre en Paso Canoas, en la zona sur del país, luego de protagonizar un aparente altercado con un sujeto cuya identidad aún se desconoce. Por ahora, las autoridades no han confirmado si el ataque fue producto de una discusión espontánea o si existían problemas previos entre la víctima y su agresor.

El homicidio ocurrió aproximadamente a las 3:00 p. m. en el sector conocido como Tenera, cuando el trabajador se encontraba en una de las entradas de servicio del hotel donde laboraba.

Según la información preliminar de las autoridades judiciales, hasta ese lugar habría llegado un sujeto con quien Pérez sostuvo una discusión por razones que todavía no han sido esclarecidas.

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En medio del aparente altercado, el trabajador recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el sitio.

Interceptan vehículo a 800 metros del homicidio

Minutos después del crimen, oficiales de la Fuerza Pública interceptaron un vehículo aproximadamente a 800 metros del lugar donde ocurrió el asesinato.

En el automóvil viajaba un hombre de 31 años, quien fue detenido y será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

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De acuerdo con las autoridades, existe la sospecha de que el vehículo podría estar relacionado con el homicidio. Sin embargo, todavía no se ha establecido la participación del ocupante en los hechos.

Agentes del OIJ de Ciudad Neily realizaron la inspección del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La Policía Judicial mantiene abierta la investigación para determinar qué originó el altercado, establecer el móvil del crimen e identificar y localizar al responsable de disparar contra el trabajador.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si el ataque fue producto de una discusión espontánea o si existían problemas previos entre la víctima y su agresor.