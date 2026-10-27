Fiscalía pide cerrar denuncia penal contra ministro Arnold Zamora: videos y peritajes respaldan su defensa

El ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora Miranda, afirmó que las pruebas recopiladas durante la investigación por una denuncia de presunta violación calificada respaldan su inocencia, luego de que la Fiscalía solicitara el cierre definitivo de la causa.

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La petición fue presentada ante el Juzgado Penal de Pavas por el fiscal Allan Cortés Segura, de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, quien considera que no existen elementos suficientes para llevar al funcionario a juicio.

Tras conocerse la solicitud, Zamora sostuvo que fue señalado injustamente y defendió su actuación.

En 3 puntos El ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora Miranda, afirmó que las pruebas recopiladas durante la investigación por una denuncia de presunta violación calificada respaldan su inocencia. La petición fue presentada ante el Juzgado Penal de Pavas por el fiscal Allan Cortés Segura, de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, quien considera que no existen elementos suficientes para llevar al funcionario a juicio. La petición de la Fiscalía no cierra por sí misma el expediente.

“Quisieron ensuciar mi nombre acusándome de un delito grave, que nunca cometí. Pero todas las pruebas científicas y audiovisuales analizadas por la Fiscalía y el OIJ a cargo del caso ratificaron mi inocencia, sin dejar lugar a ninguna duda”, afirmó el ministro.

Zamora también destacó la solicitud presentada por el Ministerio Público ante el juzgado.

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“Tan contundentes fueron las evidencias en mi favor, que la Fiscalía pidió al Juzgado Penal el sobreseimiento definitivo y el archivo del caso. Una vez más, la justicia está del lado de quienes son señalados injustamente. Mi nombre quedó limpio como yo siempre supe que sucedería”, agregó.

La solicitud fiscal fue firmada el 9 de octubre de 2026. El documento revisado no contiene una resolución judicial posterior, por lo que no permite establecer si el juzgado ya acogió la petición.

La investigación se originó en una denuncia presentada por Joshua Quesada Vindas, por hechos que presuntamente ocurrieron durante la noche del 20 y la madrugada del 21 de setiembre de 2025, en el Hotel Real Intercontinental, en Escazú.

El denunciante manifestó que había consumido bebidas alcohólicas, perdió parcialmente la memoria y que Zamora se habría aprovechado de su estado para realizar actos sexuales.

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El ministro rechazó los cargos y sostuvo que ambos se reunieron voluntariamente, consumieron bebidas alcohólicas y se dirigieron juntos a una habitación del hotel. También negó haber trasladado por la fuerza al denunciante o haberse aprovechado de una situación de incapacidad.

En su solicitud, el fiscal indicó que las grabaciones del hotel muestran a ambos conversando en el bar y desplazándose hacia la habitación. Según su valoración, las imágenes contradicen aspectos de la versión del denunciante sobre su condición física y la forma en que se trasladó dentro del establecimiento.

El escrito también recoge el testimonio de una mujer que observó a dos hombres dirigirse hacia los ascensores. Según su relato, uno aparentaba estar más afectado por el alcohol y el otro lo ayudaba a caminar. La testigo no presenció lo sucedido dentro de la habitación.

La Fiscalía señaló, además, que el examen médico legal no encontró lesiones genitales, paragenitales o anales compatibles con una agresión sexual; que el análisis toxicológico no detectó alcohol ni las otras sustancias analizadas.

El Ministerio Público fundamentó su solicitud en el artículo 311, inciso e), del Código Procesal Penal, que contempla el sobreseimiento definitivo cuando no hay bases para pedir la apertura a juicio y no existe una posibilidad razonable de incorporar nuevas pruebas.

En el escrito, el fiscal reconoció que no puede asegurar con plena certeza que los hechos no ocurrieran como los narró el denunciante. Sin embargo, concluyó que la prueba reunida no permite formular una acusación fundada contra Zamora.

La petición de la Fiscalía no cierra por sí misma el expediente. Corresponde ahora a un juez resolver la solicitud de sobreseimiento definitivo.