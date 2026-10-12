¡Un gol de corazón! Daniel Chacón y jugadores de la Liga se unen para ayudar a 180 perritos rescatados en Cartago

El fútbol también puede salvar vidas, y esta vez los protagonistas no están dentro de una cancha, sino en un refugio de Cartago donde 180 perritos esperan una segunda oportunidad.

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El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Daniel Chacón, decidió poner su granito de arena para ayudar a la Asociación Auxilio Animal Cartago, una organización sin fines de lucro que dedica sus esfuerzos a rescatar, alimentar y cuidar perros que han sufrido abandono, accidentes y otras situaciones difíciles.

Conmovido por la labor que realizan las encargadas del refugio, Chacón decidió involucrar a varios de sus compañeros del conjunto manudo para impulsar una iniciativa que permita recaudar fondos y mantener en funcionamiento este hogar para animales.

En 3 puntos El fútbol también puede salvar vidas, y esta vez los protagonistas no están dentro de una cancha, sino en un refugio de Cartago donde 180 perritos esperan una segunda oportunidad. El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Daniel Chacón, decidió poner su granito de arena para ayudar a la Asociación Auxilio Animal Cartago. A veces, la victoria más importante consiste en ayudar a que un animal abandonado vuelva a sentirse querido y tenga una nueva oportunidad de vivir.

La propuesta consiste en rifar dos camisetas de la Liga: una que utilizará Celso Borges en su próximo partido y otra del propio Daniel Chacón.

Cada número tiene un valor de ₡5.000 y la totalidad del dinero recaudado será destinada a la asociación.

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Un refugio donde los perritos vuelven a tener esperanza

El jugador, quien actualmente atraviesa un proceso de recuperación por una lesión de ligamento cruzado anterior, visitó las instalaciones del refugio y compartió mediante un video parte de la admirable labor que realizan sus fundadoras.

Allí conoció historias de perros que llegaron en condiciones tan graves que incluso algunos veterinarios consideraban que lo mejor era sacrificarlos.

Sin embargo, gracias a los cuidados, la dedicación y el cariño de las responsables del refugio, muchos de esos animales lograron sobrevivir.

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Algunos habían sido atropellados y permanecieron durante días abandonados, sin recibir atención médica.

Actualmente, la organización brinda una segunda oportunidad a aproximadamente 180 perros y enfrenta importantes gastos de alimentación, medicamentos, tratamientos veterinarios y mantenimiento de las instalaciones.

El funcionamiento del refugio depende principalmente de los aportes económicos de sus dos fundadoras y de las donaciones que reciben de personas solidarias.

La Liga también juega por una buena causa

La iniciativa de Chacón recibió el respaldo de otros futbolistas rojinegros, entre ellos Celso Borges, Santiago van der Putten, Diego Campos e Isaac Badilla, quienes se sumaron al llamado para colaborar con los animales rescatados.

Más allá de la rivalidad deportiva, los goles o los resultados, el gesto de los jugadores demuestra cómo el fútbol puede convertirse en una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan.

El mediocampista también recordó que la asociación requiere mucho más que dinero, pues las personas interesadas pueden colaborar con cobijas, cloro, jabones y otros artículos indispensables para el cuidado de los animales.

Quienes deseen participar en la rifa de las camisetas pueden realizar su aporte mediante SINPE Móvil al número 7297-8835, a nombre de la Asociación Auxilio Animal Cartago.

El costo de cada número es de ₡5.000 y el pago debe realizarse directamente a la organización.

Chacón explicó que el refugio enfrenta numerosos gastos y deudas, por lo que espera que la campaña llegue a la mayor cantidad posible de personas.

La iniciativa busca dar un respiro económico a las encargadas del lugar y garantizar que los animales continúen recibiendo los cuidados que necesitan.

En medio de tantas noticias negativas, este gesto solidario del jugador manudo recuerda que los verdaderos triunfos no siempre se celebran levantando una copa.

A veces, la victoria más importante consiste en ayudar a que un animal abandonado vuelva a sentirse querido y tenga una nueva oportunidad de vivir.