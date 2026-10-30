Un fuerte regaño de su hija hizo a Hernán Medford pedir una disculpa pública a la prensa deportiva

En un acto inusual en el fútbol nacional, el director técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, abrió la conferencia de prensa de este viernes ofreciendo una sincera y pública disculpa a los medios de comunicación por su comportamiento y actitud defensiva tras el partido de mitad de semana ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador.

El timonel morado admitió que su reacción no fue la correcta y reveló que una fuerte conversación familiar lo hizo recapacitar. "A ustedes les pido una disculpa. Mi hija me pegó una regañada, ella me regaña... A veces es bueno tener una psicóloga en casa", confesó Medford entre risas, reconociendo el peso que tuvo la intervención de su hija profesional en su cambio de postura.

Publicidad

En 3 puntos En un acto inusual en el fútbol nacional, el director técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford. El timonel morado admitió que su reacción no fue la correcta y reveló que una fuerte conversación familiar lo hizo recapacitar. Con este mea culpa, Medford busca cerrar el capítulo de la polémica extra cancha y concentrar las energías de su plantel de cara al Clásico Nacional de este fin de semana ante la Liga Deportiva Alajuelense.

El estratega contextualizó el momento de tensión vivido el pasado miércoles, explicando que factores de salud y la alta exigencia del encuentro detonaron su pérdida de control ante los micrófonos. "Eso ustedes no tienen por qué saberlo, pero el partido lo dirigí enfermo con pastillas. Después de ese estrés, con un triunfo agónico de último minuto, ustedes no tenían nada que ver y tal vez me desquité", argumentó.

Fiel a su estilo directo pero esta vez en un tono mucho más conciliador, el técnico saprissista enfatizó el respeto que le guarda al gremio periodístico, a pesar de las habituales fricciones de la profesión. "A veces ustedes me sacan de quicio, pero merecen mi respeto", concluyó de forma jocosa.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Con este mea culpa, Medford busca cerrar el capítulo de la polémica extra cancha y concentrar las energías de su plantel de cara al Clásico Nacional de este fin de semana ante la Liga Deportiva Alajuelense, donde el Deportivo Saprissa se juega puntos cruciales en el torneo local.