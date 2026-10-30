Óscar Ramírez tras llevar a Alajuelense a la gran final: el Machillo ya piensa en el título

Óscar Ramírez habló claro después de conseguir el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana 2026. El entrenador rojinegro destacó la personalidad de sus jugadores, reconoció aspectos por corregir y lanzó elogios al Cartaginés, próximo rival por el campeonato regional.

Liga Deportiva Alajuelense derrotó 2-1 al Motagua de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto y selló su clasificación con un marcador global de 2-1. Ahora tendrá enfrente al Cartaginés, que protagonizó una clasificación histórica al eliminar al Olimpia en Tegucigalpa.

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En conferencia de prensa, el Machillo resumió una de las principales virtudes de su equipo: el carácter.

“Fue un partido por momentos difícil. Hay una cosa, que es el juego interno, que hay que seguir, eso es carácter y si algo ha tenido la institución es carácter para llegar a tanta final”, manifestó Ramírez.

En 3 puntos Óscar Ramírez habló claro después de conseguir el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana 2026. Liga Deportiva Alajuelense derrotó 2-1 al Motagua de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto y selló su clasificación con un marcador global de 2-1. La mesa está servida: una final costarricense, dos instituciones históricas y un título internacional en disputa.

El estratega manudo no escondió el respeto por el conjunto brumoso, dirigido por Amarini Villatoro, y reconoció el trabajo que viene realizando.

“Cartaginés es un gran equipo, con un profesor que armó una gran planilla. Es un gran rival”, expresó.

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Sobre la posibilidad de cerrar la serie en el estadio Morera Soto, Ramírez prefirió no adelantarse y señaló que todo dependerá de lo que suceda en el primer compromiso.

“Es mejor ver cómo es el primer partido y luego ver si vale la localía o no, porque lo que vale es lograr el objetivo”.

Aunque celebró la clasificación, el técnico también reconoció que Alajuelense tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro antes del descuento hondureño.

“Hubiera sido muy importante un tercer gol. Uno, siendo viejo en esto, ve que no estamos liquidando y puede venir algo como lo que pasó”, explicó.

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La contundencia es uno de los aspectos que el entrenador rojinegro considera necesario mejorar de cara a la final.

Una final que beneficia al fútbol costarricense

Ramírez también se refirió a la importancia de que dos clubes nacionales disputen el título centroamericano.

“Estamos contentos, no se va a viajar, va a venir gente, es un producto que se vende internacionalmente y es importante que los muchachos jueguen finales”, comentó.

Alajuelense buscará su cuarto campeonato consecutivo de Centroamérica, mientras Cartaginés intentará conquistar por primera vez esta competición.

La mesa está servida: una final costarricense, dos instituciones históricas y un título internacional en disputa.