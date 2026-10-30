¡Jornada 14 de infarto! El clásico nacional enciende el Apertura: Saprissa y la Liga se juegan más que tres puntos

El fútbol costarricense se prepara para vivir un fin de semana cargado de emociones. La jornada 14 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promérica llega con partidos que pueden provocar movimientos importantes en la clasificación y, sobre todo, con un Clásico Nacional que acapara todas las miradas.

La actividad comienza este viernes 30 de octubre y tendrá como plato fuerte el enfrentamiento del próximo domingo entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, en el estadio Ricardo Saprissa, a partir de las 4:00 p. m.

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Saprissa y Alajuelense : Un clásico con mucho en juego

El conjunto morado recibe a su archirrival en un compromiso de enorme importancia para ambos clubes.

En 3 puntos El fútbol costarricense se prepara para vivir un fin de semana cargado de emociones. La actividad comienza este viernes 30 de octubre y tendrá como plato fuerte el enfrentamiento del próximo domingo entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, en el estadio Ricardo Saprissa. Herediano, con 14 puntos, necesita reaccionar para no perder más terreno.

Saprissa llega después de sufrir una derrota 2-1 frente a San Carlos, resultado que apretó todavía más la lucha por los primeros lugares. Los tibaseños necesitan hacerse fuertes en casa y defender sus aspiraciones de mantenerse en la cima.

Pero enfrente tendrán a una Liga que atraviesa un momento de motivación especial.

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Los manudos vienen de derrotar 2-1 a Motagua de Honduras y sellar su clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana, donde disputarán una histórica final costarricense ante Cartaginés.

El equipo dirigido por Óscar Ramírez quiere trasladar ese impulso internacional al campeonato nacional y demostrar que también tiene argumentos para pelear por los primeros puestos.

El clásico promete intensidad, rivalidad y una enorme presión deportiva.

Otro compromiso que despierta enorme interés será el del domingo a las 11:00 a. m., cuando el Club Sport Cartaginés reciba a San Carlos en el estadio Rafael Fello Meza.

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Los brumosos llegan con la motivación por las nubes después de protagonizar una clasificación memorable ante el poderoso Olimpia de Honduras, consiguiendo el boleto a la final de la Copa Centroamericana.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro quiere aprovechar ese buen momento para seguir peleando por los primeros lugares del torneo nacional.

Sin embargo, San Carlos no será un rival sencillo. Los norteños vienen de derrotar a Saprissa y también necesitan sumar para mantenerse en la zona de privilegio.

Será una prueba importante para los brumosos, que deberán demostrar que pueden competir en dos frentes.

Sporting y Herediano : Duelo de necesidades

La jornada también tendrá un enfrentamiento atractivo el sábado 31 de octubre, cuando Sporting reciba al Club Sport Herediano a las 8:00 p. m. en el estadio Puente Piedra.

Sporting se mantiene entre los equipos protagonistas del campeonato y sabe que cada punto puede resultar determinante para conservar su posición en la zona de clasificación.

Del otro lado estará un Herediano que necesita recuperar terreno.

El Team busca escalar posiciones y acercarse a los puestos de privilegio. Los florenses no pueden darse el lujo de seguir dejando puntos en el camino si pretenden meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Una jornada que también se juega desde este viernes

La fecha 14 arrancará con dos encuentros:

- Inter San Carlos contra Escorpiones de Belén, este viernes a las 6:00 p. m.

- Pérez Zeledón frente a Puntarenas FC, este viernes a las 8:00 p. m.

La jornada se completará con Sporting-Herediano el sábado y los dos grandes compromisos del domingo.

Con Saprissa, Cartaginés y Sporting igualados en 24 puntos, mientras Alajuelense y San Carlos también se encuentran en la pelea con 22 unidades, el panorama está más que interesante.

Herediano, con 14 puntos, necesita reaccionar para no perder más terreno.