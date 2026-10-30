Técnico de Motagua estalla contra jugadores de Alajuelense: “¡Que aprendan a ganar, ya basta!”

El técnico del Motagua de Honduras, Javier López, terminó visiblemente molesto tras la eliminación de su equipo a manos de Liga Deportiva Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana, disputadas la noche de este jueves en el estadio Alejandro Morera Soto.

Sin embargo, su enojo no estuvo relacionado directamente con el resultado deportivo, sino con la actitud que, según denunció, tuvieron algunos jugadores rojinegros una vez finalizado el compromiso.

Publicidad

López aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro para lanzar fuertes cuestionamientos contra determinados futbolistas de Alajuelense, a quienes les exigió aprender a ganar y dejar de provocar enfrentamientos por comentarios que, a su criterio, no tienen ninguna intención ofensiva.

“Que aprendan a ganar, que sepan ganar, que creo que esta institución los educa para eso. Y punto. Es bien simple”, manifestó el entrenador español.

En 3 puntos El técnico del Motagua de Honduras, Javier López, terminó visiblemente molesto tras la eliminación de su equipo a manos de Liga Deportiva Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana. Sin embargo, su enojo no estuvo relacionado directamente con el resultado deportivo, sino con la actitud que, según denunció, tuvieron algunos jugadores rojinegros una vez finalizado el compromiso. “Yo sí estoy molesto porque estoy cansado de ser educado y de tener que soportar este tipo de incidentes al término de un partido.

El estratega explicó que su molestia surgió porque, aparentemente, uno de los jugadores manudos le reclamó por unas declaraciones que había ofrecido antes del partido, cuando aseguró que no le pesaba visitar el estadio Alejandro Morera Soto.

Según López, sus palabras fueron interpretadas equivocadamente, pues lo único que pretendía era expresar respeto por el rival y por la importancia de disputar una semifinal internacional.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“Creo que se me ha pasado bastante educado y ya estoy cansado de venir a este estadio y que algún jugador de la Liga parece que cualquier cosa que uno dice, parece que le sienta mal”, reclamó.

El entrenador insistió en que nunca pretendió menospreciar a Alajuelense y recordó que incluso había calificado como un privilegio disputar un encuentro de esta magnitud en territorio costarricense.

“Es un privilegio venir a jugar aquí. Creo que quedó muy claro en el día de ayer. Y ya estoy cansado de venir a jugar aquí y este gestito de algún jugador de la Liga”, agregó.

“¿Qué tengo que decir? ¿Que nos van a meter cinco?”

Publicidad

Conforme avanzaba su intervención, el técnico hondureño elevó el tono de sus cuestionamientos y dejó una de las frases más contundentes de la conferencia.

“¿Qué tengo que decir? ¿Que nos van a meter cinco para que estén contentos y a gusto los jugadores de la Liga? ¿Alguno en concreto? Ya basta, ¿eh? Ya basta un poquito de ser tan susceptibles a un comentario mínimo”, expresó.

López cuestionó que una declaración que considera respetuosa terminara generando un enfrentamiento entre integrantes de ambos equipos.

“¿Qué tiene de negativo decir que es un privilegio venir a jugar aquí? ¿Qué tiene de negativo perder una semifinal de Copa Centroamericana con el partidazo que nos brindaron los dos equipos? ¿Por qué siempre hay que estar confrontando las cosas?”, manifestó.

El entrenador también aseguró que está cansado de situaciones similares cada vez que visita el estadio de Alajuelense.

“Ya cansa porque uno es bastante educado, ya cansa de tener que aguantar estos numeritos de algún jugadorcito. Que aprendan a ganar”, sentenció.

Reconoció a Alajuelense y abrazó al Machillo Ramírez

Pese a sus fuertes críticas hacia algunos futbolistas rojinegros, López dejó claro que mantiene el respeto por la institución alajuelense y por su entrenador, Óscar Ramírez.

Incluso reveló que, apenas terminó el compromiso, se acercó al técnico costarricense para abrazarlo y desearle éxito en la final del torneo regional.

“Cuando acabó el partido, ¿qué hicimos con el profe Ramírez? Darle un abrazo y desearle el mayor de los éxitos para la fase final”, explicó.

También aseguró que no tiene ningún inconveniente en regresar al estadio Alejandro Morera Soto, independientemente de los resultados.

“Y a mí no me pesa venir aquí una y cincuenta veces, ganar o perder. Porque sé ganar y sé perder”, afirmó.

Las declaraciones del técnico de Motagua añadieron tensión al cierre de una semifinal que dejó a Liga Deportiva Alajuelense clasificada a la final de la Copa Centroamericana.

Aunque López no identificó públicamente al futbolista que habría originado el incidente, sus palabras evidenciaron el malestar que le provocó lo sucedido después del pitazo final.

El entrenador insistió en que los jugadores deben aceptar tanto las victorias como las derrotas con respeto, sin convertir declaraciones deportivas en motivos de confrontación.

“Yo sí estoy molesto porque estoy cansado de ser educado y de tener que soportar este tipo de incidentes al término de un partido. Que aprendan a ganar y que se queden en el terreno de juego y punto”, concluyó.