TSE analiza solicitud para cancelar credencial del diputado oficialista José Miguel Villalobos

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que analiza una solicitud para cancelar la credencial del diputado oficialista José Miguel Villalobos, presentada a finales de julio por el excandidato presidencial Douglas Caamaño.

En declaraciones telefónicas a Grupo Extra, Juan Luis Rivera, coordinador del cuerpo de letrados del órgano electoral, explicó que el caso se encuentra en fase de admisibilidad. Esto significa que, por ahora, el Tribunal estudia si la gestión reúne las condiciones necesarias para continuar con el trámite.

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“Se trata de una denuncia en la que se solicita la cancelación de las credenciales que ostenta el señor José Miguel Villalobos como diputado de la Asamblea Legislativa”, confirmó Rivera.

En 3 puntos El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que analiza una solicitud para cancelar la credencial del diputado oficialista José Miguel Villalobos, presentada a finales de julio por el excandidato presidencial Douglas Caamaño. En declaraciones telefónicas a Grupo Extra, Juan Luis Rivera, coordinador del cuerpo de letrados del órgano electoral, explicó que el caso se encuentra en fase de admisibilidad. La información sobre el estado del trámite y las declaraciones de Rivera y Villalobos fue obtenida por Grupo Extra, medio que consultó a ambas partes sobre la solicitud.

Según explicó el funcionario a este medio, el denunciante sostiene, a partir de su interpretación de la Constitución Política, que Villalobos no podría ejercer simultáneamente como diputado y como abogado defensor de una persona cuyos intereses se contrapongan a los del Estado.

Al ser consultado por Grupo Extra sobre el procedimiento, el legislador aseguró que no tenía conocimiento de la denuncia ni de la persona que la presentó.

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“Solo reírme. Ninguna otra reacción ante semejante ocurrencia. Si usted no me lo pregunta, creería que es una broma de alguien muy chistoso. Yo no sabía que existía el señor Camaño”, afirmó Villalobos.

El diputado también había anunciado, el 20 de agosto, que renunció al Colegio de Abogados y Abogadas con el propósito de dedicarse por completo a sus funciones en la Asamblea Legislativa.

Posteriormente, en setiembre, se conoció que fue inhabilitado para ejercer como abogado durante ocho años y seis meses, debido a tres denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía del Colegio de Abogados.

En la explicación brindada a Grupo Extra, Rivera indicó que, si la gestión supera la fase de admisibilidad, el TSE podría ordenar una investigación para determinar si los hechos denunciados ocurrieron. Luego, el órgano electoral valoraría si corresponde abrir un procedimiento con formulación de cargos.

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No obstante, también existe la posibilidad de que la solicitud sea considerada improcedente y se ordene su archivo.

“Se encuentra en una fase de admisibilidad donde la sección especializada está analizando la procedencia de la gestión, si esta cumple con los presupuestos necesarios para poder continuar con el trámite”, detalló Rivera.

Por el momento, no existe una resolución que ordene retirar la credencial del diputado. Si eventualmente el TSE decidiera cancelarla, tendría que separarlo del cargo y realizar la sustitución correspondiente, de acuerdo con la lista presentada por la agrupación política.

La información sobre el estado del trámite y las declaraciones de Rivera y Villalobos fue obtenida por Grupo Extra, medio que consultó a ambas partes sobre la solicitud.