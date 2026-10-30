Expo Mascotería tendrá como protagonistas las adopciones y las pasarelas de mascotas disfrazadas
La edición 19 del encuentro se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el centro comercial Oxígeno, en Heredia, con entrada gratuita.
La Expo Mascotería este fin de semana ofrecerá a las familias la oportunidad de adoptar perros y gatos que esperan un hogar y comenzar con ellos una nueva historia. Los asistentes también podrán celebrar Halloween con sus mascotas disfrazadas y participar en las pasarelas del evento.
Las jornadas de adopción se llevarán a cabo el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, de 10 a. m. a 3 p. m.
“Queremos que este encuentro ayude a unir a perros y gatos con familias dispuestas a cuidarlos durante toda su vida. Adoptar es una decisión que implica tiempo, atención y responsabilidad, y nos ilusiona que la Expo Mascotería una vez más sea el inicio de esa relación para muchos de ellos”, afirma Gilda González, de Mascotería Global, organizadora del evento.
Además de las pasarelas, la programación incluirá concursos, talleres de entrenamiento canino, una charla sobre cómo juegan los gatos y un espacio para abordar el duelo por la pérdida de una mascota.
Durante los tres días, el público igualmente estará invitado a conocer emprendimientos y empresas del sector, que presentarán productos y servicios especializados para el cuidado y bienestar animal.
El horario general de la feria los tres días será de 10 a. m. a 9 p. m.
10 a. m. a 3 p. m. Jornada de adopción de perros y gatos.
1 p. m. Taller de entrenamiento de perros.
2 p. m. “Perros pequeños celebran Halloween y vienen vestidos”.
3 p. m. “Mi gato se disfraza en la Expo”.
3:30 p. m. Charla sobre cómo juega tu gato.
4 p. m. Pasarela de perros de razas grandes disfrazados.
5 p. m. “Mi mascota y yo nos disfrazamos iguales”, para participar con atuendos combinados.
6 p. m. “Aprendamos a adiestrar a nuestras mascotas”.
7 p. m. Pasarela para todas las razas en el día de disfraces.
10 a. m. a 3 p. m. Jornada de adopción de perros y gatos.
1 p. m. Taller para pintar figuras de animales en yeso cerámica. Cupo limitado e inscripción previa al teléfono 8375-8979.
1:30 p. m. Taller de entrenamiento de perros.
2:30 p. m. Charla sobre cómo afrontar el duelo por la pérdida de una mascota.
3 p. m. “Los salchichas llegan disfrazados”.
4 p. m. Presentación de disfraces con perros de terapia de la Asociación Costarricense de Terapia Asistida con Mascotas (ACOTEAMA)
5 p. m. Pasarela “¿De qué viene disfrazado?”, con premios para los atuendos más creativos.
Expo Mascotería es un evento presentado por 1st Choice Costa Rica, Pink Moments 365 y Herrera & Elizondo, y organizado por Mascotería Global. Más detalles en las redes sociales de Mascotería Global en Facebook, Instagram y TikTok.