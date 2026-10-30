Más de 750 vacantes: 20 empresas buscarán personal en feria de empleo de Fidélitas

Quienes buscan trabajo tendrán acceso a más de 750 vacantes de 20 empresas nacionales y multinacionales durante una feria de empleo que realizará la Universidad Fidélitas el lunes 2 y martes 3 de noviembre.

La actividad estará especializada en Ciencias Sociales y Económicas y se desarrollará en modalidad híbrida, con una jornada virtual y otra presencial en la sede de San Pedro.

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Según la información de la universidad, la oferta contempla puestos en administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, ventas, comunicación y análisis de datos.

En 3 puntos Quienes buscan trabajo tendrán acceso a más de 750 vacantes de 20 empresas nacionales y multinacionales durante una feria de empleo que realizará la Universidad Fidélitas el lunes 2 y martes 3 de noviembre. La actividad estará especializada en Ciencias Sociales y Económicas y se desarrollará en modalidad híbrida, con una jornada virtual y otra presencial en la sede de San Pedro. Para quienes asistan a la jornada presencial, la universidad informó que habrá parqueo disponible.

Entre los perfiles requeridos figuran asistentes administrativos, analistas financieros y de negocios, auxiliares contables, reclutadores, ejecutivos de servicio al cliente y analistas de datos y operaciones.

La primera jornada será el lunes 2 de noviembre, de 9 a. m. a 5 p. m., mediante Microsoft Teams. Además del acercamiento con las empresas, incluirá cinco charlas de desarrollo profesional para fortalecer las herramientas de empleabilidad de los participantes.

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El martes 3 de noviembre, la feria continuará de manera presencial, de 10 a. m. a 4 p. m., en el cuarto piso del Edificio Innovación de la Universidad Fidélitas, en San Pedro.

Entre las empresas confirmadas se encuentran Align Technology, Bill Gosling Outsourcing, TransPerfect Connect, Sherwin-Williams, Huntsman, Deloitte, HPE, Concentrix, P&G, BAC, Bimbo Global Services y Kyndryl.

También participarán VegaVoltios S. A., la Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS (ASECCSS), Nexus HR, FRT, JCDecaux IMC, Avionyx y Kuanta Bridge Group SRL.

Ada Ávalos, supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de la universidad, explicó que este tipo de encuentros permite acercar a las personas a oportunidades relacionadas con su formación e intereses, además de facilitar el contacto directo con los empleadores.

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La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa según la modalidad elegida. Las personas interesadas deberán completar el registro dispuesto por la organización y tener su currículo en formato digital.

Para quienes asistan a la jornada presencial, la universidad informó que habrá parqueo disponible.