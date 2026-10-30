Más de 750 vacantes: 20 empresas buscarán personal en feria de empleo de Fidélitas
La actividad será gratuita y tendrá jornadas virtual y presencial el 2 y 3 de noviembre. Habrá oportunidades en administración, finanzas, contabilidad, servicio al cliente y otras áreas.
Quienes buscan trabajo tendrán acceso a más de 750 vacantes de 20 empresas nacionales y multinacionales durante una feria de empleo que realizará la Universidad Fidélitas el lunes 2 y martes 3 de noviembre.
La actividad estará especializada en Ciencias Sociales y Económicas y se desarrollará en modalidad híbrida, con una jornada virtual y otra presencial en la sede de San Pedro.
Según la información de la universidad, la oferta contempla puestos en administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, ventas, comunicación y análisis de datos.
Entre los perfiles requeridos figuran asistentes administrativos, analistas financieros y de negocios, auxiliares contables, reclutadores, ejecutivos de servicio al cliente y analistas de datos y operaciones.
La primera jornada será el lunes 2 de noviembre, de 9 a. m. a 5 p. m., mediante Microsoft Teams. Además del acercamiento con las empresas, incluirá cinco charlas de desarrollo profesional para fortalecer las herramientas de empleabilidad de los participantes.
El martes 3 de noviembre, la feria continuará de manera presencial, de 10 a. m. a 4 p. m., en el cuarto piso del Edificio Innovación de la Universidad Fidélitas, en San Pedro.
Entre las empresas confirmadas se encuentran Align Technology, Bill Gosling Outsourcing, TransPerfect Connect, Sherwin-Williams, Huntsman, Deloitte, HPE, Concentrix, P&G, BAC, Bimbo Global Services y Kyndryl.
También participarán VegaVoltios S. A., la Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS (ASECCSS), Nexus HR, FRT, JCDecaux IMC, Avionyx y Kuanta Bridge Group SRL.
Ada Ávalos, supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de la universidad, explicó que este tipo de encuentros permite acercar a las personas a oportunidades relacionadas con su formación e intereses, además de facilitar el contacto directo con los empleadores.
La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa según la modalidad elegida. Las personas interesadas deberán completar el registro dispuesto por la organización y tener su currículo en formato digital.
Para quienes asistan a la jornada presencial, la universidad informó que habrá parqueo disponible.