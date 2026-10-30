¿Por qué Laura Fernández vistió de negro y usó mantilla ante el papa? Esta es la tradición detrás de su atuendo

La presidenta de la República, Laura Fernández, acudió este jueves 29 de octubre a su encuentro con el papa León XIV con vestimenta negra y una mantilla del mismo color sobre la cabeza, un atuendo asociado al protocolo tradicional de las audiencias oficiales con el pontífice. La reunión se celebró en el Palacio Apostólico Vaticano.

La pieza de encaje que cubría su cabeza y caía sobre sus hombros se denomina mantilla. Su uso proviene de la antigua costumbre católica de que las mujeres se cubrieran la cabeza en espacios religiosos y al presentarse ante el papa, como expresión de respeto y recogimiento.

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El atuendo femenino tradicional para estas citas incluye ropa negra, mangas largas y mantilla negra. En este contexto, el color responde a la sobriedad y solemnidad del encuentro; su utilización no implica que quien lo lleva esté de luto.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, acudió este jueves 29 de octubre a su encuentro con el papa León XIV con vestimenta negra y una mantilla del mismo color sobre la cabeza. La pieza de encaje que cubría su cabeza y caía sobre sus hombros se denomina mantilla. Según el comunicado oficial del Vaticano, en las conversaciones en la Secretaría de Estado se destacó la buena relación entre Costa Rica y la Santa Sede, así como entre el Estado y la Iglesia local.

Sin embargo, la mantilla y el vestido negro ya no constituyen una obligación general. La costumbre se ha flexibilizado durante las últimas décadas, aunque continúa presente en visitas diplomáticas. La vestimenta de Fernández se ajusta a esa tradición, sin que ello permita afirmar que el Vaticano se la exigió para recibirla.

Dentro de ese ceremonial también existe el llamado privilegio de blanco, una excepción histórica concedida a determinadas integrantes de casas reales católicas para vestir de blanco ante el pontífice. No es una distinción que corresponda automáticamente a una presidenta por representar a un país de tradición católica.

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Durante la visita, Fernández entregó al papa varios obsequios vinculados con Costa Rica. Entre ellos figuró una camiseta de la Selección Nacional, personalizada con el nombre “León” y el número 14, en referencia al nombre del pontífice. También le obsequió una réplica de la Virgen de los Ángeles, patrona del país.

La imagen de la Virgen llevaba un vestido elaborado por costureras locales, con símbolos nacionales. A esos presentes se sumó una selección de cafés de productores costarricenses, incluidos granos de Tarrazú y otras zonas del territorio nacional.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la entrega de una carta de invitación para que León XIV visite Costa Rica. La mandataria planteó una eventual visita en 2027 y manifestó la disposición del Gobierno para coordinar los preparativos con la Secretaría de Estado del Vaticano y la Nunciatura Apostólica, en las fechas que el pontífice considere oportunas. La invitación no constituye una confirmación del viaje.

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Tras la audiencia con el papa, Fernández se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, acompañado por monseñor Paul Richard Gallagher, responsable de las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales.

Según el comunicado oficial del Vaticano, en las conversaciones en la Secretaría de Estado se destacó la buena relación entre Costa Rica y la Santa Sede, así como entre el Estado y la Iglesia local. También se abordaron asuntos de la actualidad sociopolítica nacional y regional, especialmente seguridad y migración.