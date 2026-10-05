Trump aprueba ejecución por fusilamiento para autor de masacre que dejó 13 muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el psiquiatra del Ejército estadounidense condenado por asesinar a 13 personas en una base militar de Texas en 2009.

La decisión fue informada este lunes por el Pentágono, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendara aplicar este método de ejecución al condenado.

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En 3 puntos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el psiquiatra del Ejército estadounidense condenado por asesinar a 13 personas en una base militar de Texas en 2009. La decisión fue informada este lunes por el Pentágono, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendara aplicar este método de ejecución al condenado. La medida fue comunicada por el Departamento de Defensa este lunes, tras la recomendación presentada por Hegseth.

“El secretario de Defensa Pete Hegseth ha recomendado —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, declaró Sean Parnell, portavoz del Pentágono, en una publicación en X.

Hasan era psiquiatra del Ejército cuando protagonizó el ataque en una base militar ubicada en Texas.

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El hecho ocurrió en 2009 y dejó un saldo de 13 personas asesinadas, por lo que Hasan fue posteriormente condenado por los crímenes.

Ahora, la decisión de Trump establece la aprobación presidencial para que la sentencia de muerte sea ejecutada mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos.

La medida fue comunicada por el Departamento de Defensa este lunes, tras la recomendación presentada por Hegseth.