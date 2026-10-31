Tres muertos y ocho heridos críticos deja noche de emergencias en el país

Una colisión en Jacó, un vuelco en Santa Ana y un caso por arma de fuego en Guararí dejaron tres personas fallecidas durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 31 de octubre.

A estas muertes se suman ocho pacientes que la Cruz Roja Costarricense trasladó en condición crítica a distintos centros médicos, según el reporte de atenciones comprendido entre las 6 p. m. y las 5 a. m.

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La primera emergencia mortal ocurrió a las 7:42 p. m. en Guararí, San Francisco de Heredia. Allí, los socorristas encontraron a un hombre de 30 años con una herida de bala en la cabeza y lo declararon sin signos vitales. El informe no detalla las circunstancias del hecho.

En 3 puntos Una colisión en Jacó, un vuelco en Santa Ana y un caso por arma de fuego en Guararí dejaron tres personas fallecidas durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 31 de octubre. A estas muertes se suman ocho pacientes que la Cruz Roja Costarricense trasladó en condición crítica a distintos centros médicos. En total, nueve de los diez incidentes incluidos en el reporte involucraron motocicletas.

Poco antes de la medianoche, a las 11:51 p. m., una motocicleta y un vehículo chocaron en Jacó. Un hombre murió en el lugar y una mujer fue llevada en condición crítica a la clínica de esa comunidad. Otro hombre involucrado llegó por sus propios medios al centro médico y se reportó estable.

El tercer fallecimiento se registró a las 3:32 a. m. en el cantón central de Santa Ana, donde el vuelco de una motocicleta dejó a un hombre sin vida y a otro gravemente herido. El sobreviviente fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.

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Varios de los percances se concentraron en la provincia de Heredia. En el cantón central, el choque entre una grúa y una motocicleta dejó a dos personas en condición crítica. Ambas fueron llevadas al Hospital San Vicente de Paúl tras la emergencia, reportada a las 2:20 a. m.

Ese hospital también recibió a un motociclista que resultó crítico tras un derrape en San José de la Montaña de Barva, a las 12:50 a. m., y a otras dos personas con múltiples lesiones por una colisión entre un pick-up y una motocicleta en San Vicente de Santo Domingo, a las 2:38 a. m. En este último caso, el reporte no precisa su condición.

Más tarde, a las 3:59 a. m., un motociclista chocó contra un objeto fijo en San Pablo y tuvo que ser trasladado en estado crítico al Hospital México.

Fuera de Heredia, un derrape en Quebrada Grande de Tilarán dejó a un hombre en condición crítica a las 11:58 p. m. Los cruzrojistas lo llevaron a la Clínica de Tilarán.

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Otro hombre sufrió múltiples lesiones en una colisión entre un vehículo y una motocicleta en el distrito Merced de San José, a la 1:32 a. m. Fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

En Roxana de Pococí también se atendió a un motociclista que chocó contra un contenedor estacionado. La emergencia ocurrió a la 1:09 a. m. y el paciente fue llevado al Hospital de Guápiles, sin que se especificara su condición.

En total, nueve de los diez incidentes incluidos en el reporte involucraron motocicletas. Ante este balance, la Cruz Roja pidió a los conductores extremar la precaución y respetar las señales de tránsito.